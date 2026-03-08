Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, a declarat că derogarea acordată săptămâna trecută pentru achizițiile Indiei de țiței rusesc a fost o măsură de „bun simț” menită să contribuie la stabilizarea piețelor globale. După ce anterior Washingtonul impusese tarife de 25% pentru cumpărarea de țiței rusesc de către India — măsură ridicată luna trecută — Statele Unite au emis joi o derogare de 30 de zile, permițând New Delhi să continue achizițiile din Moscova, în contextul perturbărilor aprovizionării globale cauzate de conflictul din Iran.

„Este o pauză de 30 de zile pentru a permite, ceea ce este pur și simplu o chestiune de bun-simț, ca milioanele și milioanele de barili de petrol care se află pe nave să ajungă la rafinăriile din India”, a explicat Mike Waltz decizia, în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a declarat la CNN că derogarea urmărește să „diminueze teama de penurie de petrol, să atenueze creșterile de preț și îngrijorările de pe piață”. În același timp, Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a precizat că administrația analizează posibilitatea ridicării sancțiunilor pentru alte transporturi de petrol rusesc.

„Am putea ridica sancțiunile pentru alte transporturi de petrol rusesc. Există sute de milioane de barili de petrol sancționat pe mare. Iar, în esență, prin ridicarea sancțiunilor pentru aceste transporturi, Trezoreria poate crea o sursă de aprovizionare”, a declarat Bessent, pentru Fox Business, vineri.

Washingtonul a subliniat că noile măsuri nu vizează relaxarea sancțiunilor impuse Moscovei pentru implicarea sa în negocierile de pace din Ucraina, ci se referă exclusiv la transporturile de petrol deja aflate în tranzit. Pe măsură ce conflictul se prelungește fără o soluție clară, creșterea prețurilor la combustibil a devenit o povară suplimentară pentru economia americană, deja afectată de pierderea neașteptată a 92.000 de locuri de muncă în februarie.

Potrivit datelor federației American Automobile Association, prețul mediu național al benzinei obișnuite a ajuns la 3,32 dolari pe galon, în urcare cu 11% față de săptămâna precedentă și la cel mai ridicat nivel după septembrie 2024. Motorina a atins 4,33 dolari pe galon, în creștere cu 15% față de acum o săptămână, marcând cel mai înalt nivel după noiembrie 2023.

„Credem că acesta este un preț mic de plătit pentru a ajunge la o lume în care prețurile la energie revin la nivelul lor inițial”, a declarat Wright.

El a afirmat că nu există penurie de petrol sau gaze naturale și că majorările de preț sunt generate de frică și de „percepția” că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea extinde și prelungi la nivel regional. „Însă nu va fi așa”, a subliniat Wright, reiterând estimarea președintelui Donald Trump că conflictul se va încheia probabil în câteva săptămâni, nu în luni.