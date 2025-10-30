În fața întrebărilor adresate de jurnaliști, Sorin Grindeanu a comentat semnalele primite din partea reprezentanților mediului privat, care avertizează că o majorare a salariului minim ar putea determina închiderea unor întreprinderi mici și mijlocii.

Liderul social-democrat a precizat că o astfel de decizie trebuie analizată în ansamblu, nu doar din perspectiva patronală, ci și din cea a salariaților care se confruntă cu creșterea costurilor de trai.

„Nu trebuie să priviți lucrurile doar din această perspectivă. Și angajații trebuie să aibă salarii decente, nu trebuie să discutăm doar din punctul de vedere al patronilor. Oamenii trebuie plătiți conform regulilor Uniunii Europene”, a declarat Grindeanu.

El a subliniat că obiectivul Guvernului trebuie să fie unul echitabil, astfel încât să se asigure un echilibru între competitivitatea economică și nivelul de trai al populației. În acest sens, PSD consideră că o analiză tehnică riguroasă este esențială înaintea luării unei decizii finale.

Sorin Grindeanu a precizat că a cerut deja Ministerului Finanțelor o informare detaliată privind efectele economice și legale ale unei eventuale stagnări a salariului minim. El a explicat că România trebuie să respecte directivele europene, care prevăd criterii clare pentru asigurarea unui nivel minim de protecție salarială.

„Eu aștept, și am cerut deja, ca ministrul Finanțelor să vină cu un raport, o informare legată de ce înseamnă să nu mărim salariul minim: dacă riscăm sau nu să intrăm în procedură de infringement. S-ar putea să intrăm”, a precizat Grindeanu.

Potrivit acestuia, analiza ministerului ar trebui să includă scenarii privind impactul bugetar, efectele asupra pieței muncii și riscurile legislative la nivel european. Grindeanu a arătat că România nu poate ignora tendințele europene, întrucât politica privind salariul minim este strâns legată de standardele comune ale Uniunii Europene.

În susținerea poziției sale, liderul PSD a menționat cazul Germaniei, care a decis recent o nouă creștere a salariului minim. Grindeanu a considerat că astfel de exemple arată direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană și importanța menținerii unui echilibru între protejarea mediului de afaceri și asigurarea unui venit decent pentru angajați.

„Germania, de exemplu, a majorat salariul minim săptămâna aceasta. Aștept din partea ministrului să vedem dacă există un impact bugetar și care ar fi acesta, iar apoi vom lua o decizie”, a adăugat Grindeanu.

El a menționat că discuțiile privind creșterea salariului minim vor continua în cadrul reuniunii tripartite programate pentru luna noiembrie, la care vor participa reprezentanți ai guvernului, sindicatelor și patronatelor.