Guvernul a publicat recent salariile din companiile de stat, iar cifrele au surprins pe mulți. Documentul ne arată pentru prima dată cât câștigă directorii și membrii consiliilor de administrație.

Cele mai mari salarii se înregistrează în sectorul energetic și în transporturi, unde veniturile lunare depășesc adesea 50.000 de lei brut și, în unele cazuri, 100.000 de lei, la care se adaugă bonusuri anuale care ajung la milioane de lei.

Romgaz și Transgaz conduc topul companiilor de stat în domeniul energiei.

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a avut în august o indemnizație brută de 85.644 de lei, adică aproximativ 50.100 lei net, iar bonusul său anual de 2,05 milioane de lei îi ridică veniturile la aproape 1,8 milioane lei net pe an.

Directorii adjuncți și directorul economic ai companiei câștigă lunar peste 70.000 de lei și primesc, de asemenea, bonusuri anuale de sute de mii de lei. La Transgaz, directorul general Ion Sterian a avut un salariu brut de 80.838 de lei și a declarat venituri nete anuale de aproape 1,9 milioane de lei în anii anteriori.

În sectorul transporturilor, Romatsa și Autoritatea Aeronautică Civilă domină topul veniturilor. Directorul general Romatsa a încasat 142.000 de lei brut pe lună, iar directorul economic 125.000 de lei brut. Directorul Autorității Aeronautice, Octavian Stoica, a avut o indemnizație de 110.856 de lei, sumă care poate fi dublată printr-o primă anuală similară.

Și în alte companii de stat salariile sunt impresionante.

La Hidroelectrica, directorii câștigă lunar 65.748 de lei brut, dar primesc și un bonus anual de peste 1,5 milioane de lei, ceea ce face venitul lor total foarte mare.

Directorii Complexului Energetic Oltenia încasează aproximativ 105.000 de lei brut pe lună, iar la Rasirom, firma SRI, membrii consiliului câștigă 18.330 de lei lunar, în timp ce directorul are 109.980 de lei brut pe lună, plus un bonus anual egal cu salariul.

Alte companii precum CN Aeroporturi București sau Aeroportul Mihail Kogălniceanu au salarii între 69.000 și 70.000 de lei brut lunar.

Cele mai mari bonusuri anuale sunt acordate în sectorul energetic, Romgaz conducând topul cu 2,05 milioane de lei, urmat de Nuclearelectrica cu sume între 1,46 și 1,6 milioane lei, Hidroelectrica cu 1,5 milioane lei, Conpet cu 799.000 de lei și Oil Terminal cu 600.000 de lei.