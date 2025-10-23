Pe 22 octombrie 2025, Consiliul de Administrație al Romgaz SA a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei, menită să alinieze activitatea producătorului de gaze la politicile europene și naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit companiei, inițiativa contribuie la limitarea impactului asupra schimbărilor climatice și sprijină atingerea obiectivelor asumate prin Acordul de la Paris.

Proiectul, realizat cu sprijinul BERD și KPMG, a dus la crearea unui document strategic care stabilește direcțiile și obiectivele Romgaz pentru decarbonizarea activității și pentru o tranziție echilibrată către energia verde.

Romgaz estimează că pentru a se apropia semnificativ de obiectivul de zero emisii nete până în 2050 vor fi necesare investiții etapizate de peste 2,5 miliarde de euro. Compania intenționează să își concentreze eforturile pe reducerea emisiilor de carbon generate de activitățile sale principale, precum explorarea și producția de gaze naturale, și pe dezvoltarea proiectelor verzi în energie regenerabilă – solară și eoliană – precum și în domeniile hidrogenului verde, biometanului și captării și stocării de CO₂.

Compania precizează că traiectoria sa către zero emisii nete reprezintă un obiectiv „aspirațional și condiționat”, cu repere care vor fi reevaluate periodic, în funcție de evoluția tehnologică, disponibilitatea finanțării și claritatea cadrului legislativ.

”Romgaz se confruntă în prezent cu o provocare uriaşă. Pe de-o parte, rolul de principal producător de gaze naturale al României atribuie companiei responsabilitatea garantării securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale în condiţiile în care toate scenariile analizate în ultima perioadă indică în mod clar faptul că dependenţa de această resursă la nivel european nu va scădea în ritmul preconizat iniţial. Tocmai de aceea, ne-am angajat ferm în realizarea proiectului Neptun Deep, care va poziţiona România pe un loc deosebit de important în ecuaţia energetică europeană, dar care pentru Romgaz presupune eforturi investiţionale semnificative”, spune Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz.

Conform acestuia, compania trebuie să își asume angajamente clare în privința decarbonizării și să se alinieze eforturilor globale pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Acordul de la Paris, ceea ce implică investiții semnificative în tehnologii esențiale pentru tranziția către energia verde.

”Deci, practic, pe măsură ce sectorul energetic global trece printr-o transformare profundă pentru a răspunde crizei climatice, Romgaz se află într-un moment crucial, cu responsabilităţi majore, dar şi oportunităţi semnificative. Tocmai de aceea, am recurs la elaborarea unei strategii de decarbonizare care, pe baza unor analize şi evaluări aprofundate, să definească traiectoria pe care compania îşi propune s-o urmeze în materie de politică de decarbonizare. Această strategie va sta la baza studiilor şi analizelor de detaliu pe care urmează să le facem în scopul definirii şi implementării unor proiecte concrete fezabile sub aspect tehnic, economic şi comercial”, adaugă el.

La rândul său, Aristotel Jude, director general adjunct al Romgaz, afirmă că societatea rămâne dedicată implementării politicilor Uniunii Europene și ale României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice.

”În acest context, compania a evaluat şi analizat multiple scenarii şi opţiuni pentru reducerea amprentei de carbon şi pentru implementarea unor proiecte verzi, având ca obiectiv o apropiere substanţială de obiectivul zero emisii nete la nivelul anului 2050. A rezultat astfel strategia de decarbonizare care tocmai a fost aprobată de către Consiliul de Administraţie. Această strategie cuprinde atât măsuri de reducere a emisiilor de carbon din activitatea de explorare şi producţie de gaze naturale, şi mă refer aici, la electrificarea operaţiunilor din acest sector, la modernizarea şi îmbunătăţirea integrităţii sondelor şi, în general, la investiţii în tehnologii de reducere a emisiilor de metan, cât şi explorarea oportunităţilor de a investi în proiecte verzi”, spune Aristotel Jude.

Traiectoria de decarbonizare a Romgaz, prevăzută în strategia recent aprobată, implică investiții de peste 2,5 miliarde euro până în 2050 și vizează integrarea energiei regenerabile – solară și eoliană –, producția de hidrogen verde și biometan, precum și proiecte dedicate captării și stocării CO₂.