Liderul deputaților POT, Anamaria Gavrilă, a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei în conturile bancare, sumă care nu va putea fi indisponibilizată prin poprire.

În expunerea de motive, aceasta a arătat că scopul proiectului este protejarea minimului vital al persoanelor fizice, astfel încât debitorii să poată acoperi cheltuielile esențiale pentru trai. Totodată, măsura ar limita practicile de recuperare agresivă, utilizate în special de unele instituții financiare nebancare (IFN-uri), care confiscă sume mici din conturile debitorilor pentru recuperarea creanțelor.

Potrivit documentului, actualul Cod de procedură civilă permite poprirea integrală a sumelor aflate în conturile bancare, fără a lăsa debitorului o rezervă minimă pentru nevoile de bază. Autorii proiectului susțin că această situație a dus la cazuri de vulnerabilitate socială, mai ales în rândul familiilor cu venituri reduse.

„Prezenta iniţiativă legislativă are în vedere protejarea minimului vital al persoanelor fizice, prin instituirea unui plafon minim protejat în conturile bancare care să nu poată fi indisponibilizat prin poprire. Totodată, prin reducerea eficienţei practicilor de recuperare agresivă, iniţiativa are potenţialul de a descuraja anumite practici comerciale ale unor IFN-uri, care se bazează pe confiscarea sumelor modeste din conturile debitorilor pentru a-şi recupera creanţele. În prezent, Codul de procedură civilă permite poprirea totală a sumelor aflate în conturile bancare, fără a garanta un minim necesar subzistenţei debitorului. Această situaţie a generat multiple cazuri de vulnerabilitate socială, în special în rândul familiilor cu venituri mici, care se confruntă cu imposibilitatea de a-şi asigura nevoile de bază”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Textul propune ca suma minimă protejată să fie actualizată în fiecare an, prin ordin al ministrului Finanțelor, în funcție de creșterea salariului minim brut pe țară.

Astfel, sumele existente în conturile bancare ale persoanelor fizice nu vor putea fi poprite dacă soldul este mai mic sau egal cu 3.000 de lei. Această limită va constitui o sumă destinată acoperirii nevoilor de trai de bază.

„Sumele existente în conturile bancare ale persoanelor fizice nu pot fi poprite, total sau parţial, dacă soldul acestora este mai mic sau egal cu echivalentul în lei a 3.000 lei, sumă care constituie plafonul minim protejat destinat acoperirii nevoilor de trai de bază ale debitorului”, se arată în inițiativă.

Proiectul se află în prezent în dezbatere publică la Senat, urmând să fie analizat în comisiile de specialitate înainte de a ajunge la votul final.