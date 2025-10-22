Un proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 5 propune acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei persoanelor vulnerabile, pentru plata facturilor la energie electrică.

Documentația care însoțește proiectul include lista beneficiarilor eligibili, precum și condițiile necesare pentru obținerea ajutorului.

Dacă hotărârea va fi adoptată în ședința Consiliului Local din 23 octombrie 2025, măsura ar urma să se aplice timp de un an, începând cu luna următoare aprobării.

După încetarea, la 1 iulie 2025, a schemei naționale de plafonare a facturilor la energie, Guvernul a emis OUG nr. 35/2025, care permite autorităților locale să ofere sprijin financiar suplimentar din bugetele proprii pentru persoanele cu venituri mici.

„Din analiza ultimilor 4 ani se constată că sărăcia energetică se manifestă şi în rândul populației Sectorului 5, poate cel mai acut la nivelul Bucureştiului, iar creşterea alarmantă a tarifelor la energia electrică va conduce la afectarea negativă a resurselor financiare pentru persoanele cu venituri reduse.”

Propunerea prevede acordarea unui tichet electronic de energie în valoare de 50 de lei pe lună, timp de cel mult un an, din bugetul local al Sectorului 5.

Sprijinul ar urma să fie destinat:

-persoanelor singure cu venit net lunar între 1.940 și 2.547 lei;

-familiilor în care venitul mediu net pe membru este cuprins între 1.784 și 2.547 lei.

Pentru a primi ajutorul, beneficiarii trebuie să aibă domiciliul și reședința efectivă în Sectorul 5, la adresa corespunzătoare locului de consum înscris pe factura de electricitate (POD). Solicitantul trebuie, totodată, să fie titularul contractului de furnizare.

Persoanele care, deși au domiciliul în Sectorul 5 și sunt titulari de contract, nu locuiesc efectiv la acea adresă, nu vor fi eligibile.

Criterii de excludere

Nu vor beneficia de sprijin persoanele care:

-dețin alte locuințe sau terenuri (mai mari de 1.200 mp în urban și 2.500 mp în rural) în afara celei de domiciliu;

-dețin mai mult de un autoturism mai vechi de 10 ani;

-dețin autovehicule mai noi de 10 ani, exceptând cele adaptate pentru persoane cu dizabilități;

au în proprietate ambarcațiuni (șalupe, iahturi, bărci cu motor etc.), cu excepția celor utilizate în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”;

-au conturi sau depozite bancare mai mari de 5.000 de lei pe numele unui membru al familiei.

Dosarul trebuie depus la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 (DGASPC) și va conține:

-cererea-tip pe proprie răspundere;

-documente care atestă dreptul de proprietate sau folosință asupra locuinței;

-acte de identitate pentru toți membrii familiei;

-certificat de căsătorie;

-documente privind veniturile (talon de pensie, adeverință de salariu, cupon de șomaj etc.);

-adeverință de elev sau student cu mențiunea privind bursa;

-certificate de handicap și taloanele aferente indemnizațiilor;

-adeverință de la administratorul imobilului privind numărul persoanelor care locuiesc la adresă;

-extrase de cont bancar din luna anterioară;

-factură completă de energie electrică;

alte documente justificative (hotărâri de divorț, adopție, plasament, certificat de deces etc.).