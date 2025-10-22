Potrivit Legii nr. 226/2021 referitoare la protecția consumatorilor vulnerabili, sprijinul financiar este disponibil între 1 noiembrie 2025 și 31 martie 2026, în timp ce suplimentul destinat acoperirii costurilor energetice poate fi cerut în orice moment al anului.

Pentru sezonul 2025-2026, programul de sprijin pentru încălzire vizează în mod special persoanele vulnerabile, oferindu-le protecție într-o perioadă marcată de creșteri semnificative ale prețurilor la energie.

În acest an, limitele de venit se păstrează la același nivel, oferind stabilitate, iar depunerea cererilor până la 20 noiembrie garantează accesul complet la ajutor pe întreaga perioadă a sezonului.

Sprijinul pentru încălzire în sezonul 2025-2026 este destinat exclusiv persoanelor vulnerabile, al căror venit nu le permite acoperirea completă a costurilor legate de încălzirea locuinței, fiind definit clar de legislație.

Criteriile esențiale pentru acordarea ajutorului țin cont de nivelul veniturilor, de modul în care este încălzită locuința și de lipsa unor bunuri considerabile care ar sugera o situație financiară confortabilă.

Pentru a fi eligibile, familiile — adică persoanele care trăiesc și gestionează împreună gospodăria — trebuie să aibă un venit net mediu lunar pe membru care să nu depășească 1.386 lei.

În cazul unei persoane care locuiește singură, venitul net lunar nu trebuie să depășească 2.053 lei pentru a fi eligibilă.

Plafonul stabilit ia în calcul toate formele de venit, precum salariile, pensiile, alocațiile și indemnizațiile, precum și sumele obținute din chirii, dividende sau alte ajutoare sociale.

Pentru stabilirea eligibilității, veniturile se raportează la luna care precede depunerea cererii; de exemplu, pentru solicitările din noiembrie 2025, se vor lua în considerare veniturile din octombrie 2025.

Deși pensiile au fost actualizate în 2025, persoanele care se încadrează în limitele stabilite rămân eligibile, asigurând astfel o protecție suplimentară pentru pensionari.

Sprijinul financiar se acordă pentru un singur tip de sistem de încălzire, fără posibilitatea de cumulare. Sunt eligibile următoarele opțiuni: energie termică din rețeaua centralizată (gigacalorii), gaze naturale pentru centrală termică proprie, încălzire electrică (dacă nu există alte surse) și combustibili solizi sau lichizi, precum lemne, cărbuni sau peleți.

Pentru a primi sprijinul, este necesar să demonstrați că locuința servește drept domiciliu sau reședință și că aveți un contract de furnizare activ. Totodată, nu trebuie să fiți proprietarul unor bunuri care, potrivit Anexei nr. 4 la HG nr. 1154/2022, împiedică acordarea ajutorului.

Sunt considerate neeligibile persoanele care dețin mai mult de două locuințe (exceptând cazul moștenirilor), terenuri intravilane urbane mai mari de 1.000 mp, autoturisme mai noi de cinci ani (cu excepția celor folosite în scop profesional), depozite bancare ce depășesc 10.000 de euro sau alte bunuri de lux.

Eligibilitatea se confirmă printr-o declarație pe proprie răspundere, însă autoritățile au dreptul să efectueze anchete sociale, în special pentru cererile privind încălzirea electrică, cu termen de 15 zile.

Suplimentul pentru energie poate fi primit lunar pe întreaga durată a anului, nu doar în sezonul rece, cu condiția să respectați criteriile de venit stabilite.

Suma acordată diferă în funcție de tipul de energie: 30 lei pe lună pentru electricitate, 10 lei pentru gaze sau energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi.

Dimensiunea sprijinului financiar variază în funcție de venitul beneficiarului și de tipul sistemului de încălzire utilizat. Astfel:

Pentru energia termică centralizată, compensarea poate ajunge până la 100% pentru venituri sub 200 lei/persoană, diminuându-se treptat până la 10% la limita superioară a venitului eligibil.

În cazul gazelor naturale, ajutorul lunar se situează între 25 și 250 lei.

Pentru încălzirea electrică, suma poate ajunge până la 500 lei pe lună.

Pentru combustibili solizi, sprijinul variază între 100 și 320 lei lunar.

În cazul în care venitul lunar pe persoană este sub 200 lei, sprijinul acoperă integral costurile. Pentru venituri între 200 și 440 lei, compensația scade treptat, situându-se între 80 și 90%, și continuă să se reducă progresiv odată cu creșterea venitului.

Solicitările trimise până pe 20 noiembrie beneficiază de sprijin pentru întreg sezonul de încălzire; cererile depuse după această dată primesc ajutor începând cu luna următoare. Totuși, după 20 martie 2026, nu se mai acordă niciun ajutor.

Cerere-declarație – Formular gratuit la DAS sau online, cu date despre familie, venituri și tipul de încălzire; se semnează în fața funcționarului sau la notar.

Acte de identitate – Copii CI/pașaport pentru toți membrii; pentru minori sub 14 ani, certificate de naștere.

Documente de venit – Pensii, salarii, alocații sau indemnizații din luna anterioară; șomaj – adeverință AJOFM; venituri din chirii/dobânzi – contracte și declarații fiscale; fără venit – declarație pe proprie răspundere.

Dovezi locative – Contract de proprietate, închiriere sau comodat; pentru blocuri – adeverință de la asociația de proprietari cu camere și persoane.

Documente pentru tipul de încălzire:

-Centrală termică: Factură recentă și adeverință de la asociație.

-Gaze naturale: Contract valabil și factură.

-Electricitate: Contract și, dacă nu există alte surse, adeverință sau declarație.

-Combustibili solizi/petrolieri: Facturi sau contract furnizor (minim 2 tone/an pentru lemne/cărbuni).

Alte documente utile – Certificat căsătorie/divorț, hotărâri pentru minori, adeverință medicală, declarație pentru bunuri excluzive (Anexa 4).

Toate copiile se atașează originalelor; uneori se face anchetă socială. Durata procesului: 10-15 zile; plata se face prin Poștă sau direct pe factură.