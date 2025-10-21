Ministrul spaniol pentru Tranziția Ecologică, Sara Aegesen, a explicat că o mare parte a populației cere evitarea acestei schimbări, care perturbează obiceiurile și tiparele de somn, iar sistemul energetic european a evoluat, reducând semnificativ beneficiile economice ale schimbării orei.

Impactul schimbării orei nu trebuie evaluat doar în termeni economici, ci și asupra sănătății și bunăstării populației. Aegesen a subliniat că, în trecut, unul dintre avantajele principale era economisirea energiei pentru iluminat, însă odată cu adoptarea sistemelor moderne de iluminat cu consum redus, precum LED-urile, aceste economii sunt mai puțin relevante.

Ministrul a refuzat să comenteze dacă propunerea Spaniei va întâmpina rezistență din partea altor state membre ale UE, însă a menționat că este important ca dezbaterea să fie inclusă pe agenda discuțiilor și să existe informațiile cele mai bune pentru luarea deciziilor.

„Înţelegem că o mare parte a populaţiei cere evitarea acestei schimbări de oră, deoarece provoacă perturbări ale obiceiurilor şi ale tiparelor de somn, iar din perspectiva economiilor, sistemul energetic european evoluează şi se schimbă şi putem vedea cum aceste economii au un impact din ce în ce mai mic”, a declarat Sara Aegesen, conform EFE.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat pe rețelele de socializare că țara sa va propune în mod oficial oprirea schimbării orei, chiar în săptămâna în care ceasurile urmau să fie date înapoi cu 60 de minute.

Dezbaterea privind încetarea schimbării orei în Europa a început în 2018, după ce președintele de atunci al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus legislația, ținând cont de opiniile exprimate de milioane de cetățeni într-o consultare publică. Propunerea spaniolă va fi prezentată luni la reuniunea miniștrilor europeni ai Energiei de la Luxemburg, unde urmează să fie discutată.

Amintim că schimbarea orei, trecerea de la ora de vară la ora de iarnă și invers, afectează ritmul biologic și sănătatea oamenilor. Modificările bruște pot provoca tulburări de somn, oboseală, iritabilitate și scăderea concentrării, mai ales în primele zile. Ritmul circadian al organismului este perturbat, ceea ce poate crește riscul de probleme cardiovasculare sau tulburări metabolice.