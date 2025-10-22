Hidroelectrica anunță o nouă etapă în procesul său de digitalizare, printr-un amplu proiect de modernizare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăților în aplicația iHidro. În perioada 23 – 31 octombrie 2025, compania va efectua lucrări de upgradare a infrastructurii IT, ceea ce va duce la suspendarea temporară a plăților cu cardul în aplicație.

Reprezentanții companiei transmit că această intervenție tehnică are ca scop îmbunătățirea experienței utilizatorilor și consolidarea securității sistemului de plăți. „În interesul direct al clienților noștri și în linie cu angajamentul Hidroelectrica de a oferi servicii moderne, sigure și eficiente”, compania investește în tehnologii care vor face aplicația mai rapidă, mai sigură și mai ușor de utilizat.

Conform Hidroelectrica, actualizările vor aduce o serie de beneficii importante:

-o viteză crescută a procesării tranzacțiilor,

-un nivel superior de protecție a datelor și securității plăților,

-o interfață mai prietenoasă și mai intuitivă pentru utilizatori.

Pe perioada lucrărilor, clienții pot continua să își achite facturile prin metodele alternative existente, care rămân complet funcționale:

-prin internet banking, utilizând „Cont contract” și „Număr factură”;

la automatele de plată partenere, disponibile în sucursale bancare, rețele comerciale și alte spații publice, –pe baza codului de client;

-prin scanarea codului de bare de pe factură, la partenerii agreați;

-prin mandat Direct Debit, pentru plata automată a facturii din contul bancar personal.

Detaliile complete privind aceste opțiuni pot fi consultate pe site-ul oficial al companiei, www.hidroelectrica.ro, în secțiunea Furnizare energie.

Hidroelectrica își cere scuze pentru eventualele inconveniente pe care această suspendare temporară le-ar putea genera și le mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijin.

„Modernizarea constantă a sistemelor noastre IT este o investiție în confortul și siguranța clienților. Dorim ca interacțiunea cu Hidroelectrica să fie simplă, intuitivă și adaptată nevoilor lor”, se arată în comunicatul transmis de companie.

Prin aceste lucrări, compania își reafirmă angajamentul față de calitatea serviciilor și orientarea către nevoile consumatorilor.

„Prin aceste investiții în infrastructura digitală, Hidroelectrica continuă să își consolideze poziția ca furnizor de energie fiabil, orientat către client și dedicat calității serviciilor sale”, subliniază compania.

Prin această modernizare, Hidroelectrica își propune nu doar optimizarea proceselor interne, ci și consolidarea relației cu clienții, oferind instrumente digitale mai eficiente și o experiență de utilizare adaptată standardelor actuale din domeniul energetic.