Compania, listată la bursă și deținută majoritar de statul român prin Ministerul Energiei, a reamintit consumatorilor că există trei modalități prin care pot transmite indexul. Prima este aplicația mobilă iHidro, disponibilă în AppStore și Google Play Store, sau prin intermediul browserului la acest link.

A doua modalitate este prin apel telefonic gratuit la numărul 0800 800 359 (apelabil doar din România). Utilizatorii trebuie să introducă codul locului de consum format din 12 cifre (cod vechi) sau 10 cifre (cod nou), apoi tasta # și, ulterior, indexul.

A treia modalitate este prin portalul online, accesibil din aceeași aplicație iHidro, pentru cei care preferă varianta digitală completă.

În ciuda creșterii ușoare a facturilor la energie electrică, Hidroelectrica își menține poziția de lider în topul celor mai avantajoși furnizori de pe piață, cu un preț de 1,07 lei/kWh, cel mai mic tarif disponibil.

Conform clasamentului actual al furnizorilor de energie electrică din România, situația este următoarea:

Hidroelectrica – 1,07 lei/kWh;

Nova Power & Gas – 1,18 lei/kWh;

PPC Energie – 1,30 lei/kWh;

Premier Energy – 1,32 lei/kWh.

Hidroelectrica a anunțat o mică majorare a valorii facturilor, începând cu luna octombrie 2025. Aceasta nu este cauzată de modificarea prețului propriu al energiei, ci de creșterea tarifului stabilit de Transelectrica, compania care gestionează transportul energiei electrice la nivel național.

Impactul acestei scumpiri este minor – aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii. Pentru un consum mediu lunar de 100 kWh, diferența se traduce prin o creștere de aproximativ 70 de bani pe factură. Noul tarif se aplică tuturor furnizorilor de energie electrică din România.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din țară și furnizează servicii tehnologice esențiale pentru sistemul energetic național. Compania operează 188 de centrale hidroenergetice, cu o capacitate totală instalată de 6,4 GW, și deține, de asemenea, parcul eolian Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Cu o cotă de 13,09% din piața de furnizare a energiei electrice din România și aproape 900.000 de clienți, Hidroelectrica continuă să joace un rol major în sistemul energetic național.

Compania este deținută în proporție de 80,06% de statul român, prin Ministerul Energiei, și rămâne un pilon strategic al economiei, fiind totodată listată la bursă.