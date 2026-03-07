Criza din Iran a provocat creșteri semnificative ale prețurilor la toate tipurile de combustibili, de la benzină până la carburantul pentru avioane, amenințând declanșarea unei noi crize globale de inflație. Prețul țițeiului Brent a scăzut vineri cu 8,5%, însă acest lucru nu a împiedicat o creștere de 28% a cotației internaționale a petrolului în această săptămână, atingând 92,69 dolari pe baril. În paralel, prețul american West Texas Intermediate a urcat cu 36% în această săptămână, ajungând la 90,90 dolari pe baril, marcând cea mai mare creștere săptămânală înregistrată din 1983.

Această evoluție a fost determinată de atacurile americano-israeliene asupra Iranului în weekend și de contraofensiva Teheranului, care a blocat tranzitul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute care transportă aproximativ o cincime din producția mondială de petrol.

Inițial, mulți traderi mizau pe o perturbare limitată a aprovizionării globale cu petrol, însă cotațiile au explodat la sfârșitul săptămânii, pe măsură ce amploarea crizei din Orientul Mijlociu s-a extins. Creșterea prețului țițeiului Brent din această săptămână a fost mai rapidă decât cea înregistrată la începutul războiului din Ucraina, deși rămâne semnificativ sub maximele de peste 120 de dolari pe baril atinse atunci.

„Implicațiile actuale pentru energie sunt mai mari decât războiul din Ucraina”, a declarat Saul Kavonic, analist la MST Financial, deoarece țițeiul, gazele naturale lichefiate și produsele petroliere „se confruntă toate cu penurii în același timp”. „Piața preconizează că războiul se va încheia luna aceasta sau cel puțin că majoritatea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz se vor întoarce în curând, chiar dacă conflictul continuă.”, a mai spus el.

Irakul și-a oprit deja cea mai mare parte a producției de petrol, iar Kuweitul ar putea urma același pas în următoarele zile, pe măsură ce instalațiile de stocare se apropie de capacitatea maximă. Analiștii avertizează că și Arabia Saudită, principalul producător din Golf, ar putea fi nevoită să reducă producția în săptămânile următoare.

Prețurile produselor petroliere, inclusiv combustibilul pentru avioane și nave, au crescut și mai accentuat, pe măsură ce rafinăriile se grăbesc să asigure țițeiul disponibil. În Europa, prețul nord-vest european al combustibilului pentru avioane, care influențează contractele globale ale principalelor companii aeriene, a urcat joi cu 12%, atingând 1.416 dolari pe tonă, cel mai ridicat nivel din iunie 2022, potrivit agenției Argus, extinzând câștigurile săptămânale la 71%.

Un indicator de referință al petrolului din Orientul Mijlociu a depășit deja 100 de dolari pe baril, în timp ce rafinăriile caută țiței care să nu tranziteze Strâmtoarea Ormuz. În privința țițeiului exportat de Arabia Saudită prin portul său de pe coasta de vest, prioritate au cumpărătorii asiatici. Gigantul petrolier Saudi Aramco a majorat joi prețurile pentru toți clienții pentru livrările din aprilie, aplicând creșteri mai mari pentru Europa comparativ cu alte regiuni.

JPMorgan a transmis vineri că fiecare majorare de 10% a prețurilor petrolului ar putea crește rata inflației vizate de Fed cu 0,1 puncte procentuale și ar putea reduce creșterea PIB-ului cu 0,2 puncte procentuale. Temerile legate de o nouă creștere a inflației au influențat piețele globale de obligațiuni, ducând randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani la o creștere de 0,39 puncte procentuale în această săptămână, în timp ce randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a urcat cu 0,2 puncte procentuale.

Chris Wright, secretarul american pentru energie, a încercat să reducă îngrijorările consumatorilor privind creșterea bruscă a prețurilor la benzină și motorină survenită după primele atacuri americane și israeliene, sâmbătă.

„Aș spune că, în cel mai rău caz, este vorba de săptămâni, nu de luni”, a spus el într-un interviu pentru Fox, întrebat fiind când vor începe să scadă din nou prețurile.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că administrația americană ia în considerare ridicarea mai multor sancțiuni privind vânzările de petrol rusesc, ca răspuns la problemele de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu. Anunțul survine la o zi după ce Washingtonul a autorizat temporar India să cumpere petrol din Rusia, pe fondul creșterii prețurilor globale la energie.

„S-ar putea să ridicăm sancțiunile asupra altor tipuri de petrol rusesc. Există sute de milioane de barili de țiței sancționat pe apă. Și, în esență, prin ridicarea sancțiunilor, Trezoreria poate crea o sursă de aprovizionare”, a declarat Bessent pentru Fox Business.

Oficialul american a subliniat că noile măsuri nu presupun o relaxare a sancțiunilor impuse Moscovei în contextul războiului din Ucraina, ci se referă exclusiv la petrolul aflat deja în tranzit.

„Vom continua să anunțăm măsuri pentru a ușura piața în timpul acestui conflict”, a declarat Bessent.

Prețul petrolului a depășit vineri 90 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din toamna anului 2023. Anunțul secretarului Trezoreriei americane survine în contextul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care a perturbat sectoarele energetice și de transport, afectând semnificativ activitatea din Strâmtoarea Ormuz.

Ministrul energiei din Qatar a avertizat că se așteaptă ca toți exportatorii de petrol și gaze din Golf să oprească producția în câteva zile. Oficialul a subliniat, de asemenea, că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea „dărâma economiile lumii” și a prognozat că prețul petrolului ar putea ajunge chiar la 150 de dolari pe baril.