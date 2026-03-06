Piața petrolului se confruntă cu o incertitudine majoră după ce conflictul din Orientul Mijlociu a început să afecteze direct infrastructura energetică din statele Golfului. Ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, care este și CEO al companiei QatarEnergy, avertizează că situația ar putea declanșa o criză economică globală fără precedent.

„Acest război ar putea duce la prăbușirea economiilor lumii”, a declarat Saad al-Kaabi.

Oficialul qatarez a explicat că, dacă tensiunile militare continuă, producția energetică din statele Golfului ar putea fi suspendată în doar câteva săptămâni. Qatar, al doilea cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din lume, a fost deja nevoit să declare situație de forță majoră după atacurile asupra infrastructurii sale energetice.

Ministrul a precizat că atacurile cu drone asupra centralei de gaze Ras Laffan au afectat serios capacitatea țării de a exporta energie. Consecințele ar putea persista mult timp chiar dacă ostilitățile s-ar opri imediat.

„Chiar dacă războiul s-ar încheia astăzi, ar dura săptămâni sau luni să revenim la normal”, a precizat el.

Situația este agravată de faptul că și alte state din regiunea Golfului ar putea recurge la declararea stării de forță majoră, ceea ce ar amplifica blocajele din sectorul energetic. În urma atacurilor recente, aproximativ 9.000 de angajați au fost evacuați din instalațiile offshore și onshore ale Qatarului.

Saad al-Kaabi a respins însă ideea că aceste evenimente ar afecta reputația Qatarului ca furnizor de încredere de energie.

„Nu credem că cineva ar îndrăzni să ne acuze că nu suntem de încredere, având în vedere că am fost bombardați”, a declarat el, adăugând că pur și simplu nu există suficient GNL pe piață pentru a compensa livrările pierdute.

Ministrul energiei din Qatar avertizează că piața petrolului riscă o explozie de prețuri în cazul în care transporturile prin Strâmtoarea Ormuz vor fi întrerupte. Această rută maritimă este una dintre cele mai importante pentru comerțul global cu energie și prin ea tranzitează o parte semnificativă din exporturile de petrol ale lumii.

Potrivit lui Saad al-Kaabi, blocarea circulației petroliere în această zonă ar avea consecințe devastatoare pentru piețele energetice și pentru economia globală.

„Dacă petrolierele nu pot trece prin strâmtoare, impactul va fi devastator pentru piețele energetice și industriile conexe”, a spus Kaabi.

Oficialul qatarez a explicat că efectele nu s-ar limita doar la sectorul energetic. O eventuală criză a petrolului ar genera o reacție în lanț în economie, afectând lanțurile de aprovizionare și producția industrială.

„Această situație va genera o reacție în lanț, de la lipsa unor produse până la închiderea fabricilor care nu pot fi alimentate”, a explicat oficialul qatarez.

De asemenea, ministrul a subliniat că tensiunile militare afectează toate relațiile comerciale dintre statele Golfului și restul lumii.

„Pe lângă energie, toate celelalte domenii de comerț dintre Golf și restul lumii vor fi afectate, ceea ce va avea un efect semnificativ asupra economiilor globale”, a declarat el.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit deja considerabil, iar mai multe nave au fost atacate sau avariate. Drept consecință, costurile de asigurare pentru transportul maritim au crescut puternic, iar unii armatori evită complet zona.

Creșterea accelerată a prețului petrolului începe deja să producă efecte în întreaga lume, pe fondul temerilor privind aprovizionarea cu combustibili. În multe state, prețurile la benzină și motorină au crescut rapid, iar în unele locuri șoferii s-au grăbit să își umple rezervoarele de teamă că scumpirile vor continua.

În Germania, de exemplu, prețurile la combustibili au crescut cu aproximativ 20% în doar câteva zile. În unele benzinării, benzina a depășit pragul psihologic de 2 euro pe litru, potrivit datelor furnizate de clubul auto ADAC.

Situații similare au fost raportate și în Regatul Unit, unde prețul mediu al benzinei a ajuns la 1,35 lire sterline pe litru, cel mai ridicat nivel din ultimul an. Cozi la benzinării au fost semnalate în mai multe orașe, după ce șoferii s-au grăbit să alimenteze preventiv.

În Irlanda, experții din sectorul energetic avertizează că motorina ar putea depăși 2,5 euro pe litru dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Autoritățile monitorizează piața pentru a preveni eventuale creșteri speculative ale prețurilor.

În Grecia, Italia, Spania și Franța, autoritățile au anunțat că urmăresc atent evoluția pieței combustibililor, deoarece scumpirea petrolului începe deja să se reflecte în prețurile de la pompă.

Impactul crizei se resimte și în Asia, unde unele state au început să introducă măsuri de economisire a energiei. În Filipine, instituțiile publice au primit ordin să reducă consumul de combustibil cu cel puțin 10%.

Potrivit informațiilor citate de presa internațională, birourile guvernamentale au fost instruite să adopte programe de lucru flexibile și să seteze aerul condiționat la minimum 24 de grade.

Un purtător de cuvânt al palatului prezidențial a declarat că autoritățile analizează inclusiv introducerea unei săptămâni de lucru de patru zile, în cazul în care criza energetică provocată de petrolul tot mai scump se va agrava.

În regiune au fost semnalate și cozi la benzinării în Thailanda, Laos și Myanmar, iar în Australia șoferii s-au grăbit să își facă plinul în orașe precum Perth, Melbourne și Brisbane.

Asia este considerată una dintre cele mai vulnerabile regiuni la șocurile prețului petrolului, din cauza dependenței ridicate de importuri energetice.