Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat joi că economia globală traversează o perioadă marcată de incertitudini tot mai frecvente, iar conflictul din Orientul Mijlociu reprezintă o nouă provocare majoră pentru stabilitatea economică internațională.

„Trăim într-o lume în care şocurile sunt mai frecvente şi mai neaşteptate şi ne avertizăm membrii de ceva vreme că incertitudinea este acum noua normalitate”, a afirmat Georgieva în cadrul unei conferințe dedicate perspectivelor economice ale Asiei până în anul 2050.

Potrivit acesteia, dacă tensiunile militare se vor prelungi, impactul asupra economiei mondiale ar putea deveni semnificativ.

„Acest conflict, dacă va dura, ar putea afecta evident preţurile globale la energie, sentimentul pieţei, creşterea economică şi inflaţia”, a adăugat șefa FMI.

Creșterea rapidă a cotațiilor petrolului a generat îngrijorări privind costurile energiei și impactul acestora asupra inflației la nivel global. În același timp, piețele financiare au înregistrat fluctuații importante pe fondul incertitudinilor geopolitice.

Kristalina Georgieva a descris reacția piețelor drept una extrem de volatilă.

„Pieţele au fost într-un carusel în ultimele zile”, a precizat aceasta.

Oficialul FMI a subliniat că durata conflictului va juca un rol esențial în determinarea efectelor economice.

„Cu cât se va termina mai repede această nenorocire, cu atât va fi mai bine pentru întreaga lume”, a declarat Georgieva, avertizând totodată că economia globală ar putea intra într-o „perioadă de volatilitate potenţial prelungită”.

Fondul Monetar Internațional urmărește atent evoluția situației din Orientul Mijlociu și impactul acesteia asupra economiei mondiale. Analizele realizate de experții instituției vor fi incluse în următorul raport „World Economic Outlook”, programat pentru luna aprilie.

Acest document reprezintă una dintre cele mai importante evaluări globale privind evoluția economiei mondiale, fiind utilizat de guverne și instituții financiare pentru stabilirea politicilor economice.

În luna ianuarie, FMI și-a actualizat ușor estimările privind creșterea economică globală. Potrivit noilor prognoze, economia mondială ar urma să înregistreze o creștere de 3,3% în 2026 și de 3,2% în anul următor.

Totuși, aceste estimări ar putea fi revizuite în funcție de evoluțiile geopolitice și de impactul conflictelor asupra piețelor energetice și comerciale.

În cadrul intervenției sale, Kristalina Georgieva a evidențiat și progresele realizate de economiile asiatice în ultimele decenii, în special după criza financiară asiatică din perioada 1997-1998.

Potrivit acesteia, multe state din regiune au reușit să își consolideze instituțiile economice, să își întărească mecanismele de protecție financiară și să își crească credibilitatea în fața investitorilor internaționali.

Aceste măsuri au contribuit la crearea unor economii mai rezistente în fața șocurilor externe.

Cu toate acestea, șefa FMI avertizează că economiile globale, inclusiv cele asiatice, trebuie să se pregătească pentru o perioadă în care instabilitatea va deveni tot mai frecventă.

Georgieva a vorbit despre o nouă realitate economică marcată de „şocuri repetitive”, generate de transformările tehnologice rapide, schimbările din comerțul internațional și tensiunile geopolitice.

Aceste evoluții ar putea influența în mod semnificativ modul în care statele își construiesc politicile economice și strategiile de dezvoltare în următoarele decenii.