Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma pe care o conduce negociază un posibil acord cu Departamentul de Război al SUA pentru implementarea modelelor sale de inteligență artificială în medii clasificate.

Potrivit The Wall Street Journal, nu a fost semnat încă niciun contract, iar discuțiile ar putea eșua.

Într-o notă internă transmisă angajaților și consultată de publicația americană, Altman a explicat că încearcă să contureze o foaie de parcurs care să permită utilizarea AI în domeniul apărării, cu respectarea unor „linii roșii” clare.

El a arătat că urmează să se vadă dacă poate fi încheiat un acord care să permită implementarea modelelor OpenAI în medii clasificate, în condițiile respectării principiilor companiei.

Potrivit documentului, Sam Altman ar dori ca un eventual contract să acopere toate utilizările, cu excepția celor considerate ilegale sau nepotrivite pentru implementările în cloud, precum supravegherea domestică și armele ofensive autonome.

De asemenea, el și-a exprimat speranța că ar putea contribui la reducerea tensiunilor existente și la apropierea pozițiilor divergente.

„Vom vedea dacă există un acord cu Departamentul de Război care să permită implementarea modelelor noastre în medii clasificate şi care să fie în conformitate cu principiile noastre. Ne-ar plăcea să încercăm să ajutăm la reducerea tensiunii. Am crea, de asemenea, măsuri tehnice de protecţie şi am desfşura personal pentru a colabora cu guvernul asigurându-ne că totul funcţionează corect şi am oferi servicii similare şi altor naţiuni aliate. Poate că aceasta să fie o cale care va funcţiona şi pentru alte laboratoare de AI”, a spus Sam Altman.

Demersul OpenAI apare pe fondul unui blocaj între Pentagon și rivalul companiei lui Altman, Anthropic. Directorul executiv al acestei companii, Dario Amodei, a respins recent solicitările guvernului american de a permite toate utilizările legale ale modelului Claude, insistând ca folosirea tehnologiei în supravegherea masivă internă și în arme autonome ofensive să fie interzisă explicit.

În acest context, The Wall Street Journal notează că OpenAI ar urmări să impună barierele prin mijloace tehnice, nu contractuale. Printre opțiuni s-ar număra limitarea utilizării tehnologiei exclusiv din cloud și evitarea așa-numitelor cazuri extreme, ceea ce ar exclude folosirea în arme autonome fără intervenție umană.

Altman a menționat în nota internă că ar putea fi create măsuri tehnice suplimentare de protecție și că ar urma să fie detașat personal care să colaboreze cu guvernul pentru a se asigura că sistemele funcționează corect. În plus, el a sugerat că servicii similare ar putea fi oferite și altor națiuni aliate.

Totodată, Altman a apreciat că, dacă inițiativa OpenAI ar avea succes, aceasta ar putea deveni un model viabil și pentru alte laboratoare de inteligență artificială.

Într-un interviu acordat postului CNBC, el a declarat că nu consideră potrivit ca Pentagonul să amenințe companiile din domeniu cu activarea Defense Production Act.

Este vorba despre o lege federală adoptată în 1950, în timpul Războiului din Coreea, care permite președintelui SUA să oblige firmele private să prioritizeze contractele guvernamentale în numele securității naționale.

Altman a mai subliniat că este important ca firmele să colaboreze voluntar cu Departamentul de Război, atât timp cât sunt respectate protecțiile legale și barierele minime împărtășite de industrie. În pofida diferențelor cu Anthropic, el a arătat că are încredere în companie și că apreciază preocuparea acesteia pentru siguranță, menționând totodată că rămâne incert modul în care va evolua situația.