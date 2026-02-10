Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat că peste 800 de milioane de persoane folosesc ChatGPT în fiecare săptămână, însă compania resimte o presiune tot mai mare din partea Google și Anthropic. În decembrie, OpenAI a declarat un „cod roșu”, redirecționând resurse pentru accelerarea dezvoltării produsului.

Altman a mai precizat că produsul de programare Codex a înregistrat o creștere de aproximativ 50% într-o singură săptămână, stimulată de lansarea modelului GPT-5.3-Codex și a unei aplicații dedicate utilizatorilor de computere Apple, calificând avansul drept „uriaș”.

Săptămâna aceasta a fost marcată și de tensiuni după ce Anthropic a difuzat reclame la Super Bowl care ironizau strategia OpenAI. Altman a criticat spoturile pe platforma X, numindu-le „înșelătoare” și reiterând că OpenAI nu va integra reclame în modul prezentat de competitor.

Testarea reclamelor în ChatGPT va începe luni, conform surselor, iar compania a precizat că acestea vor fi clar etichetate, vor apărea în partea de jos a răspunsurilor și nu vor influența conținutul generat. Publicitatea este estimată să reprezinte „mai puțin de jumătate” din veniturile viitoare.

În discuțiile cu investitorii, Altman și directorul financiar Sarah Friar au evidențiat creșterea bazei de utilizatori, extinderea segmentului enterprise și accesul la infrastructură de calcul. OpenAI negociază o rundă de finanțare care ar putea ajunge la 100 miliarde de dolari, cu participarea Microsoft, Nvidia și Amazon, ultima discutând o investiție de până la 50 miliarde de dolari, alături de noi fonduri de la SoftBank. Runda ar putea fi finalizată în două etape, iar structura sa exactă rămâne flexibilă, potrivit surselor.

OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, a demarat testarea afișării reclamelor în cel mai utilizat chatbot de inteligență artificială. Planurile au fost anunțate cu aproximativ o lună în urmă, compania precizând că produsele și serviciile relevante vor fi promovate alături de răspunsurile generate de ChatGPT.

„Scopul nostru este ca reclamele să ofere acces mai larg la funcţii mai puternice, menţinând, în acelaşi timp, încrederea pe care oamenii o au în ChatGPT pentru sarcini importante şi personale” se arată în postarea companiei.

Reclamele din ChatGPT vor fi afișate la finalul conversațiilor, clar etichetate pentru a nu fi confundate cu răspunsuri ale AI-ului, iar conținutul generat nu va fi influențat de publicitate. Ele nu vor apărea în discuții sensibile sau pentru utilizatori minori, iar datele personale nu vor fi vândute.

OpenAI estimează că publicitatea va reprezenta mai puțin de jumătate din venituri. În prezent, reclamele sunt testate doar în SUA, iar ChatGPT include și o funcție de cumpărături, din care OpenAI primește un procent din vânzări. Această lansare vine la o zi după reclama critică a rivalului Anthropic difuzată la Super Bowl.