Două bombardiere tactice iraniene Sukhoi Su-24 au fost interceptate și doborâte de avioanele de vânătoare F-15 ale Qatarului, la doar câteva minute de a ajunge la Al‑Udeid Air Base, cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu.

Incidentul a reprezentat prima misiune de luptă reală pentru forțele aeriene qatareze și subliniază tensiunile crescânde din regiune.

Potrivit surselor militare citate de CNN, bombardierele iraniene au decolat luni dimineață și s-au îndreptat spre baza americană din Doha. Piloții iranieni au încercat să evite detectarea radarului prin zbor la altitudini foarte joase, aproximativ 80 de metri.

Apărarea aeriană qatareză a emis avertismente radio, dar nu a primit răspuns. În această situație, avioanele de vânătoare F-15 au fost trimise să intercepteze ținta. Unul dintre F-15 a intrat în luptă aeriană și a doborât ambele bombardiere, care s-au prăbușit în apele teritoriale ale Qatarului. Autoritățile locale au inițiat imediat o operațiune de căutare a echipajelor.

Generalul american Dan Caine a confirmat incidentul într-un briefing la Pentagon, explicând că forțele aeriene qatareze au reușit să împiedice o amenințare majoră la adresa trupelor americane din regiune. Baza Al‑Udeid găzduiește aproximativ 10.000 de militari americani și este un punct strategic crucial pentru operațiunile din Orientul Mijlociu.

Acțiunea survine pe fondul tensiunilor dintre Iran, Statele Unite și aliații săi din Golf. În ultimele luni, Iranul a lansat peste 400 de rachete balistice și mai mult de 1.000 de drone asupra statelor din Golful Persic, în răspuns la loviturile aeriene americane și israeliene asupra unor baze iraniene.

Deși majoritatea acestor atacuri au fost interceptate, unele au provocat victime, inclusiv șase militari americani într-un atac asupra unei baze din Kuweit.

Al‑Udeid Air Base rămâne cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu și un punct cheie pentru controlul și securitatea regiunii. Interceptarea bombardierelor iraniene evidențiază importanța alianțelor regionale și a capacităților de apărare aeriană, în special pentru statele din Golf care găzduiesc trupe și infrastructură americană.