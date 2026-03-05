Președintele Vladimir Putin a lansat o declarație care ar putea destabiliza piața energetică europeană. Într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, el a afirmat că Rusia ar putea întrerupe livrările de gaze naturale către Europa „chiar acum” și să se concentreze pe piețe emergente considerate mai profitabile.

Această declarație survine într-un context tensionat, în care Uniunea Europeană se pregătește să interzică importurile de petrol rusesc, printr-o propunere legislativă ce urmează a fi prezentată pe 15 aprilie, la doar câteva zile după măsuri similare adoptate de Ungaria.

”Noi pieţe se deschid azi. Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările către piaţa europeană şi să ne îndreptăm către aceste pieţe emergente şi să intrăm pe ele”, i-a declarat Vladimir Putin miercuri jurnalistului Pavel Zarubin de la televiziunea rusă de stat.

Putin a reafirmat că Rusia rămâne un furnizor de energie fiabil, menționând Slovacia și Ungaria ca exemple de parteneri europeni serioși cu care va continua colaborarea energetică.

”Nu este vorba despre o decizie, ci despre o reflecţie cu voce tare. Voi însărcina Guvernul să examineze această problemă împreună cu întreprinderile noastre”, a adăugat el.

Conflictul militar între Donald Trump și Iran ar putea declanșa un șoc petrolier global, cu efecte semnificative asupra creșterii economice și inflației, avertizează economiștii Bloomberg.

Pe măsură ce tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu, prețul petrolului și al gazelor naturale a crescut rapid, iar blocajele din Strâmtoarea Hormuz și închiderea unor rafinării majore în Arabia Saudită și Qatar amenință aprovizionarea globală.

Impactul asupra economiilor globale:

Statele Unite: Federal Reserve se confruntă cu un dilema imposibilă – conflictul militar crește inflația, în timp ce președintele solicită reducerea ratelor dobânzii. Modelarea Bloomberg sugerează că petrolul la 108 dolari/baril ar putea adăuga 0,8 puncte procentuale la inflația anuală, depășind ținta Fed de 2%.

Europa: Lipsa unor producători energetici majori face ca impactul asupra PIB să fie mai puternic, cu un declin de aproximativ 0,6% pentru zona euro și 0,5% pentru Marea Britanie. Inflația ar putea urca cu 1,1 puncte procentuale, afectând puterea de cumpărare și forțând eventual Banca Centrală Europeană și Banca Angliei să amâne reducerile de dobândă sau să majoreze ratele.

China: Întreruperea importurilor ieftine de petrol iranian adaugă presiune suplimentară asupra economiei afectate deja de tarifele Trump și prăbușirea imobiliară. Inflația ar putea crește cu 0,8 puncte procentuale, iar creșterea economică resimte un impact moderat.