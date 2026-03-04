Potrivit analizei publicate de Politico, moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi activat două dintre cele mai puternice instincte politice ale președintelui rus Vladimir Putin.

Publicația susține că este vorba despre temerile legate de propria securitate și de supraviețuirea politică, dar și despre obiectivul strategic de a obține o victorie în războiul din Ucraina.

Într-o declarație publicată pe site-ul Kremlinului, Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului iranian. Președintele rus a afirmat că asasinarea lui Ali Khamenei reprezintă o crimă comisă cu o încălcare cinică a tuturor normelor moralității umane și ale dreptului internațional.

„O crimă … comisă cu o încălcare cinică a tuturor normelor moralității umane și a dreptului internațional”, a spus acesta.

Potrivit Politico, reacția liderului rus a fost mai dură decât cea exprimată anterior după capturarea unui alt aliat politic al Moscovei, Nicolás Maduro.

Cu toate acestea, Putin nu a menționat în mod explicit statele pe care le consideră responsabile pentru atac.

În cercurile politice rusești, moartea liderului iranian a fost comparată cu un alt moment care l-ar fi marcat profund pe Vladimir Putin. Este vorba despre uciderea liderului libian Muammar Gaddafi, după intervenția militară condusă de NATO în Libia, în anul 2011.

Imaginile filmate cu telefonul mobil, în care fostul lider libian era capturat și ucis, au avut un impact puternic asupra liderului de la Kremlin.

Potrivit jurnalistului rus Mikhail Zygar, Vladimir Putin ar fi reacționat atunci cu furie la difuzarea imaginilor.

La o conferință de presă televizată, liderul rus a spus că întregii lumi i s-a arătat cum Gaddafi a fost ucis acoperit de sânge și s-a întrebat dacă acesta este modul în care funcționează democrația.

„Au arătat întregii lumi cum a fost ucis, acoperit de sânge”, a spus Putin, vizibil furios, adăugând că „Asta este democrație?”

Alexander Baunov, cercetător senior la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, consideră că moartea lui Gaddafi a reprezentat un punct de cotitură pentru politica externă și internă a Rusiei. În opinia sa, faptul că liderul libian a fost răsturnat cu sprijinul Occidentului a fost perceput de Putin ca o trădare majoră.

De-a lungul anilor, Vladimir Putin ar fi devenit din ce în ce mai izolat în interiorul sistemului politic rus. În timpul pandemiei de Covid-19, oficialii străini și chiar demnitarii ruși erau obligați să păstreze o distanță considerabilă față de președintele rus în timpul întâlnirilor oficiale.

De asemenea, aparițiile publice ale liderului rus sunt atent organizate și controlate.

Fostul lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, îl descria pe Vladimir Putin drept „bunicul din buncăr”. Expresia făcea referire la o investigație realizată de echipa lui Navalnîi despre un palat atribuit liderului rus, care ar include și o rețea de tuneluri situate la aproximativ 50 de metri sub pământ.

Evenimentele recente ar fi amplificat tensiunile din cercurile politice și media apropiate Kremlinului. Răsturnarea a doi aliați ai Rusiei într-un interval scurt, Nicolás Maduro și Ali Khamenei, a determinat mai mulți comentatori pro-Kremlin să critice deschis Statele Unite.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a susținut că atacul asupra Iranului ar arăta adevărata față a politicii americane.

La rândul său, prezentatorul de televiziune Vladimir Soloviov a acuzat Statele Unite că folosesc diplomația pentru a atrage adversarii într-o capcană înainte de a-i ataca. El a afirmat că discuțiile despre Iran ar trebui privite și ca o discuție despre Rusia.

Analistul ultranaționalist Alexander Dughin a susținut că aliații Rusiei ar fi eliminați unul câte unul. Potrivit acestuia, Washingtonul ar putea încerca o strategie similară și împotriva Moscovei.

„Unul câte unul, aliații noștri sunt eliminați sistematic”, a scris el. „Este clar cine urmează și este clar ce înseamnă cu adevărat negocierile cu un astfel de inamic”, a continuat el.

La o zi după reacția lui Vladimir Putin privind moartea lui Ali Khamenei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat evoluțiile diplomatice recente. El și-a exprimat dezamăgirea față de eșecul negocierilor dintre Statele Unite și Iran.

În același timp, Dmitri Peskov a transmis că Moscova apreciază eforturile Statelor Unite de a media discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina.