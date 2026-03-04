Propunerea privind extinderea umbrelei nucleare franceze asupra statelor europene a readus în prim-plan dezbaterea despre viitorul securității continentale.

Inițiativa anunțată de președintele Franței, Emmanuel Macron, este analizată atent la București, unde fostul șef al statului, Traian Băsescu, a prezentat o evaluare detaliată a implicațiilor pentru România.

Planul avansat de la Paris vizează consolidarea descurajării europene prin punerea la dispoziție a capacităților nucleare franceze într-un cadru extins, destinat statelor din Uniunea Europeană. Practic, Franța ar urma să ofere o garanție suplimentară de securitate, în contextul în care mediul strategic internațional devine tot mai instabil.

Inițiativa vine pe fondul unei repoziționări doctrinare anunțate la Palatul Élysée, unde Emmanuel Macron a vorbit despre necesitatea întăririi capacității de descurajare a Europei în fața amenințărilor emergente și a riscului unor conflicte majore.

Într-o intervenție la B1 TV, Traian Băsescu a explicat că oferta franceză trebuie analizată în contextul impredictibilității politicii externe americane. El a făcut referire la stilul politic al lui Donald Trump, subliniind că schimbările bruște de poziție pot genera îndoieli privind soliditatea angajamentelor asumate de Washington în cadrul NATO.

Miza majoră este Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, care consacră principiul apărării colective. Dacă există percepția unei diminuări a angajamentului american, statele europene ar putea fi tentate să caute soluții complementare de securitate.

„Era foarte clar că oferta este către toate țările din UE, deci România era la pachet chiar dacă nu se anunțase nimic. Este o problemă foarte delicată. Trebuie să avem în vedere că, pe de-o parte, președintele SUA aflat în funcție este o persoană care astăzi poate lua o decizie, iar mâine alta. Care cere Europei să se apere singură și doar când consideră, Europa trebuie să-l sprijine. Pun problema în termenii aceștia pentru că ăsta este Trump. Nu știi niciodată dacă își va respecta angajamentele sau nu; dacă va respecta articolul 5 (din tratatul NATO – n. red.) sau nu”, a explicat Băsescu.

Potrivit fostului președinte, acceptarea umbrelei nucleare franceze ar putea marca un pas către o distanțare strategică graduală între Europa și Statele Unite. Deși NATO oferă deja protecție nucleară prin arsenalul american, britanic și francez, integrarea unei garanții strict europene ar schimba echilibrul intern al alianței.

Un alt aspect sensibil este faptul că forța nucleară a Franței nu este integrată în structura de comandă NATO. Decizia finală privind utilizarea armamentului nuclear ar aparține exclusiv președintelui francez, ceea ce ridică întrebări privind mecanismele de consultare și predictibilitatea în situații de criză.

Pentru România, decizia nu este una simplă. Țara beneficiază deja de garanțiile de securitate oferite de NATO, însă schimbările geopolitice recente obligă autoritățile să analizeze toate opțiunile disponibile.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a confirmat pentru Reuters existența propunerii franceze și a precizat că subiectul va fi evaluat la cel mai înalt nivel. O eventuală decizie va fi discutată în cadrul CSAT, având în vedere implicațiile strategice majore asupra securității naționale.