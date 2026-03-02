Întrebat dacă după izbucnirea războiului din Iran sunt posibile atacuri teroriste în Europa, Traian Băsescu a răspuns categoric că acest risc există. El a explicat că speră ca serviciile de contraspionaj să fie în măsură să depisteze din vreme orice tentativă de lovituri teroriste pe teritoriul Europei.

Fostul președinte a arătat că și Statele Unite se află într-o situație extrem de dificilă din acest punct de vedere. Potrivit acestuia, celulele aflate în adormire pot fi activate oricând și a precizat că nu crede că acestea nu vor fi activate, ci dimpotrivă, că există probabilitatea ca ele să fie puse în mișcare.

„Categoric, da, acest risc există, și speranța mea este că serviciile de contraspionaj vor fi în măsură să depisteze din vreme orice tentativă de lovituri teroriste pe teritoriul Europei. Dar și Statele Unite sunt, de asemenea, într-o situație extrem de dificilă din acest punct de vedere. Celulele aflate «în adormire» pot oricând să fie activate, și nu cred că nu vor fi. Deci, cred că vor fi activate”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Un avertisment similar a venit și din Germania. Președintele Comisiei parlamentare germane însărcinate cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, a declarat pentru Süddeutsche Zeitung, citat de Reuters, că regimul iranian a demonstrat în repetate rânduri că desfășoară activități teroriste în afara propriilor frontiere.

Oficialul german a arătat că măsuri de represalii ale unor celule iraniene adormite în Europa nu pot fi excluse, în contextul atacurilor americane și israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

„Regimul iranian a demonstrat în mai multe rânduri, în trecut, că desfăşoară activităţi teroriste în afara propriilor frontiere”, a declarat ziarului Süddeutsche Zeitung Marc Henrichmann. „Măsuri de represalii, ale unor celule iraniene adormite în Europa nu pot să fie excluse”, avertizează el.

În Statele Unite, Biroul Federal de Investigații a ridicat săptămâna trecută nivelul de alertă teroristă, după lansarea atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, potrivit unor surse citate de Fox News.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a anunțat pe rețeaua X că se află în coordonare directă cu agențiile de informații și forțele de ordine pentru a monitoriza îndeaproape și a dejuca orice amenințare potențială împotriva teritoriului american.