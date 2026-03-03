Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a solicitat de urgență Corporației Financiare pentru Dezvoltare a Statelor Unite (DFC) să asigure transporturile maritime care traversează Strâmtoarea Ormuz și a anunțat că Marina americană va escorta petrolierele în zonă.

Într-un mesaj public publicat pe rețeaua Truth Social, liderul de la Casa Albă a transmis că, cu efect imediat, a ordonat DFC să furnizeze, la un preț pe care l-a descris drept foarte rezonabil, asigurări împotriva riscurilor politice și garanții pentru securitatea financiară a tuturor transporturilor maritime, în special a celor energetice care traversează Golful. Serviciul ar urma să fie disponibil pentru toate companiile de transport maritim.

Donald Trump a mai arătat că, dacă va fi necesar, Marina Statelor Unite va începe cât mai curând escortarea tancurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz.

El a subliniat că, indiferent de situație, Statele Unite vor asigura libera circulație a energiei către lume și a insistat asupra faptului că puterea economică și militară a SUA este cea mai mare la nivel global, anunțând totodată că vor urma și alte acțiuni

„Cu efect IMEDIAT, am ordonat Corporației Financiare pentru Dezvoltare a Statelor Unite (DFC) să furnizeze, la un preț foarte rezonabil, asigurări împotriva riscurilor politice și garanții pentru securitatea financiară a TUTUROR transporturilor maritime, în special a celor de energie, care traversează Golful. Acest serviciu va fi disponibil pentru toate companiile de transport maritim. Dacă va fi necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze tancurile petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, cât mai curând posibil. Indiferent de situație, Statele Unite vor asigura LIBERA CIRCULAȚIE a ENERGIEI către LUME. PUTEREA ECONOMICĂ și MILITARĂ a Statelor Unite este CEA MAI MARE DE PE PĂMÂNT — Vor urma și alte acțiuni”, a scris Donald Trump pe contul său de socializare.

Anterior, tot marți, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că dorește formarea unei coaliții care să reunească mijloace, inclusiv militare, pentru securizarea căilor maritime esențiale economiei mondiale.

Într-un discurs solemn televizat, Macron a declarat că Strâmtoarea Ormuz este, în fapt, închisă, iar Canalul Suez și Marea Roșie sunt tensionate și amenințate.

Liderul francez a precizat că a luat inițiativa de a constitui această coaliție pentru reluarea și securizarea traficului pe rutele maritime vitale.

Totodată, a anunțat că a dat ordin portavionului Charles-de-Gaulle, împreună cu mijloacele sale aeriene și fregatele de escortă, să se îndrepte spre Marea Mediterană.

„Astăzi, strâmtoarea Ormuz este de fapt închisă (…) Canalul Suez şi Marea Roşie sunt, de asemenea, tensionate şi ameninţate. Am luat iniţiativa de a forma o coaliţie pentru a reuni mijloace, inclusiv militare, pentru a relua şi securiza traficul pe aceste rute maritime esenţiale pentru economia mondială. Am dat ordin portavionului Charles-de-Gaulle, mijloacelor sale aeriene şi escortei sale de fregate să se îndrepte spre Marea Mediterană”, a transmis Emmanuel Macron.

În paralel cu aceste evoluții, Consulatul SUA din Dubai a fost lovit marți, 3 martie, de o dronă iraniană. Clădirea, considerată teritoriu american potrivit legislației internaționale, a fost cuprinsă de flăcări, imaginile surprinzând un incendiu puternic și o coloană densă de fum.

Dubai Media Office, instituția media oficială a Emiratului Dubai, a confirmat atacul asupra consulatului american. Autoritățile locale au transmis că incendiul provocat de incidentul cu dronă în apropierea misiunii diplomatice a fost stins cu succes, echipele de urgență intervenind imediat. Nu au fost raportate victime.

Lovitura are o semnificație majoră și ar putea genera o reacție dură din partea Statelor Unite, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA, Israel și Iran.

🔴NOW Looks like direct hit to the U.S consulate in Dubai. pic.twitter.com/4SxRQwxaxH — Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026