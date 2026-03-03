Ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor, a declarat într-un interviu acordat pentru „Antena 3 CNN” că nu poate fi exclusă o operațiune terestră în Iran. El a explicat că scopul final al operațiunii militare comune desfășurate de Statele Unite și Israel este eliminarea a ceea ce Israelul consideră a fi o amenințare existențială venită din partea Teheranului.

În opinia sa, statele care au subestimat până acum pericolul reprezentat de Iran s-au înșelat. Există inclusiv posibilitatea ca Iranul să atace un stat membru NATO. În același timp, el a subliniat că Israelul mai are obiective militare de neutralizat pe teritoriul iranian și că întrebarea importantă pentru țările îngrijorate de extinderea conflictului nu este cât de grav ar putea deveni războiul, ci ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar acționa acum.

Întrebat dacă Iranul ar putea într-adevăr să lovească o țară NATO, Lior Ben Dor a răspuns că, din punctul său de vedere, Iranul a demonstrat deja că reprezintă un pericol nu doar pentru Israel, ci și pentru state arabe, musulmane și europene. El a susținut că regimul iranian ar fi responsabil pentru moartea a zeci de mii de cetățeni iranieni și că Israelul îl consideră o amenințare directă din cauza dezvoltării programului nuclear militar, a arsenalului balistic și a sprijinului acordat unor organizații precum Hamas, Hezbollah și rebelii Houthi.

– Există această informație, Excelență. Ministrul german de Externe spune că un atac asupra unui stat membru NATO din partea Iranului nu poate fi exclus. Ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Cipru cu acele drone trimise, una dintre ele a picat într-o bază britanică. Acolo, Franța, Marea Britanie trimit sisteme de apărare, Grecia a trimis fregate și F16. Credeți că Iranul ar ataca un stat membru NATO? – Deja au făcut-o și a devenit foarte evident că regimul iranian este foarte periculos nu doar pentru Israel, ci și pentru multe țări arabe, musulmane, europene. A devenit foarte evident. Dacă cineva nu a fost sigur că regimul iranian este foarte periculos e acum, când noi am văzut cum regimul iranian a ucis 32.000 de persoane, de cetățeni iranieni. Pentru noi a fost clar dinainte, dar pentru noi regimul iranian reprezintă un pericol, o amenințare, pentru alte motive. Pentru că regimul iranian a dezvoltat bombe nucleare militare care vor fi folosite împotriva noastră. Pentru că regimul iranian a dezvoltat arsenal balistic foarte periculos pentru noi și pentru că Iran a sprijinit Hamas, Hezbollah, Houthis, toate aceste organizații teroriste.

Serviciile de Informații Americane iau în calcul inclusiv posibilitatea ca Iranul să atace Statele Unite după uciderea liderului suprem Ali Khamenei. Întrebat dacă un astfel de scenariu este realist, Lior Ben Dor a spus că speră să nu se ajungă acolo, dar a explicat că tocmai pentru a preveni asemenea situații Statele Unite și Israel au început operațiunea militară.

El a afirmat că obiectivul este eliminarea unui pericol pe care îl consideră global, adăugând că Iranul ar fi devenit tot mai agresiv, atacând inclusiv țări arabe, musulmane și Cipru, iar ostilitatea regimului ar fi evidentă pentru comunitatea internațională.

– Bun, deci spuneți că nu este exclus ca Iranul să lovească, să țintească un stat membru NATO. Există servicii secrete, evident, care dau rapoarte în aceste momente, iar serviciile secrete americane spun că există inclusiv varianta ca după uciderea lui Ali Khamenei, Iran să atace țintit Statele Unite ale Americii. Credeți că s-ar ajunge până într-acolo, domnule ambasador? – Sperăm că nu, dar de aceea suntem acolo. De aceea Statele Unite ale Americii împreună cu Israel am început această operațiune militară în Iran cu un scop foarte clar. Vrem să eliminăm această amenințare existențală asupra noastră, amenințarea și pentru regiune și amenințare pentru toată lumea. Este vorba de un pericol mondial și dacă cineva nu a știut că așa va fi regimul iranian se pare că a greșit. (Iran n.red) a început să atace și țările arabe, musulmane, Cipru. Este foarte ostil, ostilitatea iraniană e foarte evidentă pentru toți.

Discuția s-a mutat apoi asupra duratei războiului. Întrebat cât va dura războiul, ambasadorul israelian a spus că durata nu este principalul criteriu, ci atingerea obiectivului militar stabilit. El a explicat că Iranul este o țară foarte mare, mult mai extinsă decât Israelul sau România, și că regimul iranian ar fi construit infrastructură militară în numeroase zone, motiv pentru care există încă multe ținte de neutralizat, inclusiv în Isfahan, Fordo și Teheran.

Întrebat dacă războiul ar putea dura mai mult de cinci săptămâni, ambasadorul a răspuns că nu se poate ști în acest moment.