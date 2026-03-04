Într-o discuție avută cu Dan Andronic și Mirel Curea, la podcastul Contrapunct EVZ, , difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a vorbit și despre conflictul din Iran. Ce a avut o operațiune temeinic pregătită, multe luni. Și care a dus în cele din urmă la eliminarea a zeci de lideri.

„Spunea cineva zilele acestea că a fost un atac prost planificat, că nu s-a gândit din timp. Este neadevărat. Aici s-a lucrat intens. Luni de zile. Și aici au lucrat și serviciile secrete israeliene. Și ați văzut cum se fac extracțiile și cum se fac intervențiile. Chirurgical”, a spus Mihai Fifor.

Operațiunea a fost foarte complicată, greu de construit și a necesitat multă muncă. Un rol crucial l-au jucat și bazele CIA din zonă.

„Îi omoară, cum să zic, la punct ochit, punct lovit. N-au nicio problemă. Au lucrat foarte mult centralele CIA de acolo în zonă. Adică lucrurile chiar au fost pregătite temeinic și au fost puse într-un puzzle foarte, foarte precis.”

Iranul și-a găsit un aliat, în Africa. Oficialii din Burkina Faso au anunțat că sunt gata să lupte alături de omologii de la Teheran. Mihai Fifor a explicat de unde a apărut această alianță ce ar părea total surprinzătoare la prima vedere.

„Nu întâmplător, astăzi mă amuzam venind aici, citind o știre că Burkina Faso se declară gata să lupte pentru Iran. Și lumea probabil s-ar întreba ce treabă are Burkina Faso cu Iranul. Totuși, să nu uităm cine e în Africa. Să nu uităm că amprenta rusă în Africa este una extrem de puternică. Ei sunt sprijiniți de ruși. Amprenta chinezească este una foarte puternică în Africa și așa mai departe. Adică lucrurile sunt foarte complicate. Nu se rezumă doar la ce se întâmplă la momentul de față”, a mai precizat Mihai Fifor.

Dan Andronic a explicat ce încearcă iranienii să obțină pe termen scurt, pentru a răspunde la atacurile venite lansate de SUA și Israel: o criză economică la nivel mondial. Marea mișcare a fost făcută deja și a vizat Strâmtoarea Ormuz, care a fost închisă. Iar petrolul din Golful Persic stă pe loc.

„Eu cred că la ora actuală ceea ce se va putea obține pe termen scurt din perspectivă iraniană este o criză economică. Asta se încearcă. Da. Pentru că Qatarul a închis exploatările de gaz”, a afirmat Dan Andronic.

Mihai Fifor nu crede că acest conflict cu mari implicații se va rezolva prea curând și va fi un război de lungă durată. Iranienii au la bază un stoc impresionant de armament și o populație numeroasă.

„Va fi foarte complicat să se rezolve repede. Gândiți-vă ce înseamnă Iranul. cu 90 de milioane de locuitori, cu o suprafață uriașă, cu 2.400 de lachete balistice, cu asta știm noi. Da, astea sunt cifrele care se vehiculează. Cu o capacitate de producție uriașă, totuși să ne uităm că Rusia a fost susținută în lupta contra Ucrainei de Iran din capul locului, adică dronele care au lovit Ucraina au fost de producție.”

Iar eliminarea regimului actual este foarte greu de pus în practică. În ciuda faptului că Ali Khamenei a fost eliminat. Există mulți candidați care îi pot lua locul liderului spiritual al țării, a explicat fostul ministru.