The New York Times relatează, citând surse apropiate operațiunii, că CIA îl monitoriza pe liderul suprem iranian de mai multe luni. Potrivit ziarului, CIA ar fi ajuns să aibă un nivel de încredere privind locurile în care se afla și obiceiurile lui Ali Khamenei.

Conform aceleiași surse, CIA ar fi aflat că sâmbătă urma să aibă loc o reuniune cu oficiali de rang înalt într-un complex imobiliar aparținând autorităților iraniene din centrul Teheranului. The New York Times mai notează că agenția ar fi aflat și faptul că liderul suprem urma să fie prezent la această întâlnire.

The New York Times mai scrie că americanii ar fi împărtășit informația Israelului. Potrivit unor surse familiarizate cu procesul de decizie, cele două părți ar fi ajustat cronologia atacului, inclusiv pentru a profita de datele despre reuniune.

Relatarea indică faptul că planul inițial ar fi prevăzut un atac pe timpul nopții, pentru a beneficia de acoperirea întunericului. În versiunea prezentată de cotidian, lovitura ar fi fost dată dimineața, la ora locală 9.40, cu rachete aer-sol cu rază lungă de acțiune, fără ca numele acestora să fie făcut public.

Textul mai menționează că liderul suprem și mai mulți lideri iranieni ar fi fost eliminați în campania de atacuri anunțată sâmbătă.

Pe baza materialelor atribuite Axios, The New York Times și The Wall Street Journal, publicația Meduza prezintă o cronologie în care SUA și Israel ar fi avut două luni de pregătiri, în timp ce Washingtonul ar fi purtat în paralel negocieri cu Iranul privind acordul nuclear.

În această relatare apare ideea că războiul ar fi putut începe încă de la finalul lui decembrie 2025, odată cu protestele interne din Iran, care ar fi fost reprimate rapid. Tot în acest tablou, este menționată o vizită a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Donald Trump, la Mar-a-Lago, la începutul protestelor, în contextul discuțiilor despre posibile lovituri aeriene în mai 2026, dacă Iranul ar fi continuat refacerea potențialului militar după războiul de 12 zile din iunie 2025.

Meduza mai susține că, pe măsură ce protestele se extindeau, SUA și Israel ar fi considerat că se deschide o fereastră de oportunitate pentru schimbarea regimului. În același timp, Trump ar fi decis să pregătească operațiunea mai minuțios, în paralel cu folosirea presiunii militare ca pârghie în negocieri.

În cronologia atribuită Axios, apare o primă întâlnire SUA Iran în Oman, pe 7 februarie, după războiul din iunie 2025. Tot acolo este menționat că negociatorilor iranieni li s-ar fi transmis că lovituri militare ar urma dacă nu ar exista rapid un progres real spre o înțelegere.

Următoarea rundă de negocieri ar fi avut loc la Geneva, pe 17 februarie. În același timp, textul indică faptul că SUA și Israel ar fi stabilit deja un moment posibil pentru atac, sâmbătă 28 februarie, când Ali Khamenei ar fi urmat să țină o ședință planificată cu principalii consilieri la o reședință guvernamentală din Teheran.

În aceeași relatare, Axios este citat cu trei puncte principale care ar fi blocat înțelegerea. Primul ar fi fost refuzul Iranului de a renunța la îmbogățirea uraniului, chiar dacă ar fi susținut un scop civil. Al doilea ar fi fost refuzul de a discuta despre programul rachetelor balistice. Al treilea ar fi vizat refuzul de a comenta finanțarea unor grupări regionale.

Tot în acest set de informații apare un document de șapte pagini prezentat de partea iraniană, iar echipa americană ar fi verificat cifrele la organismul ONU de supraveghere nucleară. Concluzia invocată în text este că, în forma descrisă, ar fi rezultat o creștere a capacităților de îmbogățire comparativ cu acordul nuclear din 2015.

În același material sunt citate și surse atribuite The Wall Street Journal, potrivit cărora avioanele de vânătoare israeliene ar fi lansat 30 de bombe asupra reședinței liderului suprem iranian. În paralel, surse atribuite The New York Times susțin că pentru lovitura care a vizat elita iraniană ar fi fost folosite relativ puține avioane, echipate cu muniție de înaltă precizie și cu rază lungă de acțiune.

Într-un alt punct al relatării, Times of Israel este menționat ca sursă pentru declarația video în care Benjamin Netanyahu ar fi spus că semnele că Ali Khamenei nu mai este în viață ar deveni tot mai evidente.

Este menționat și faptul că loviturile ar fi vizat Teheranul și complexul liderului suprem, iar acest lucru ar fi fost documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de The New York Times.

De asemenea, se mai spune că televiziunea de stat iraniană ar fi anunțat duminică, 1 martie, moartea ayatollahului Ali Khamenei, printr-o intervenție a unui prezentator aflat în stare vizibilă de emoție.