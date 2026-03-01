Potrivit publicațiilor pro-regim, atacul a vizat reședința lui Mahmoud Ahmadinejad din Narnak, în nord-estul Teheranului, unde fostul președinte și mai mulți bodyguarzi ar fi fost uciși.

Înainte de mandatul prezidențial, Ahmadinejad a ocupat funcțiile de guvernator al provinciei Ardabil și de primar al Teheranului, iar președinția Iranului a exercitat-o între 2005 și 2013. În cadrul campaniei de atacuri americano-israeliene anunțate sâmbătă, liderul suprem și alți oficiali iranieni au fost eliminați.

Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri împotriva intereselor americane și a altor țări din regiune.

Iranul a confirmat oficial decesul liderului suprem Ali Khamenei, anunțând că acesta a fost „martirizat” într-un atac comun al Statelor Unite și Israelului, transmite postul public de televiziune IRIB. Televiziunea a precizat că Khamenei, descris drept un mare savant și luptător, și-a pierdut viața pentru „avansarea Iranului și a Islamului” și va fi adunat alături de alți martiri, potrivit declarației oficiale.

„Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”, a raportat postul public de televiziune IRIB. „Îi aparținem lui Allah și la El ne vom întoarce. Liderul Suprem al Revoluției Islamice din Iran a fost martirizat. Poporului iubitor de martiri din Iran, Alteța Sa Ayatollahul Ali Khamenei, Liderul Suprem al Revoluției Islamice, a fost martirizat într-un atac comun al Americii criminale și al regimului sionist, luni dimineață, 21 martie. Acest mare savant și luptător și-a sacrificat viața pentru avansarea Iranului și a Islamului și va fi adunat alături de Imamul și Comandantul Martirilor, cu voia lui Dumnezeu.”, spune un comunicat al televiziunii naționale iraniene.

