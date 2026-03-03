Scutul de la Deveselu, fundamental pentru România. Mihai Fifor:„ Pentru asta a fost construit”

Într-un dialog cu Dan Andronic și Mirel Curea, fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a explicat situația în care se află România, în aceste vremuri tulburi, marcate de războiul din Iran, care ia amploare de la zi la zi. Întrebat dacă țara noastră ar putea să fie vizată de atacuri teroriste, Fifor a afirmat că această amenințare este prezentă tot timpul, oriunde în lume.

„Amenințarea teroristă e cea mai parșivă formă de luptă pe care o face cineva, indiferent că este vorba despre un actor statal sau unul non-statal. Ea este prezentă oriunde, oricând în lume”, a afirmat Mihai Fifor. Fostul ministru a vorbit despre importanța pe care o are scutul de la Devselu, în aceste vremuri marcate de conflicte mondiale.

O situație în care țara noastră e protejată în cazul unui atac ce ar veni din partea Iranului. România e într-o zonă importantă, chiar dacă la nivel de decizii nu stă la masa celor importanți. Contăm la nivel de infrastructură militară, dezvoltată foarte mult în ultimii ani de americani.

Țara noastră este într-o zonă sensibilă în care se încearcă evitarea unui conflict care ar duce la o amplificare cu mari implicații la nivel zonal și chiar mondial. a mai explicat fostul ministru al Apărării Naționale.

„Chiar scriam azi într-o postare că România nu este în afara circuitului. Suntem mult în afara terenului de joc, dar ca baze militare, ca infrastructură, suntem în joc.

Atunci când Iranul a fost lovit anul trecut, aici la noi ar fi trebuit să oprească bombardierele americane pentru alimentare, în România. Planurile s-au schimbat și au oprit în Marea Britanie. Suntem într-o zonă foarte fierbinte, se încearcă evitarea oricărui conflict, toată lumea evită un incident unde se pot intersecta multe interese”, a explicat Mihai Fifor.

Datorită scutului de la Deveselu, țara noastră are o plasă de siguranță foarte importantă, după cum a afirmat invitatul podcastului Contrapunct. De asemenea, nu se poate face o comparație între situația din Cipru, atacată de rachete iraninene și ce s-ar putea întâmpla în țara noastră, legat de un eventual asalt al țării pe care toată lumea are ochii țintiți. Iar SUA s-a preocupat în ultimii ani de dezvoltarea mai multor sisteme de apărare în Europa.

„România are un scut antirachetă tocmai pentru amenințarea iraniană. Pericolul este unul minim, pentru că suntem foarte bine protejați. Nu are legătură comparația cu atacurile iraniene care au avut loc în Cipru. E foarte puțin probabil să vezi o dronă iraniană trimisă spre România.

Pentru asta există scutul de la Deveselu. Sistemul de protecție construit este unul foarte complex, care a fost devoltat de SUA în Europa”, a mai spus Mihai Fifor.