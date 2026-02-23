Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis luni un avertisment ferm: bugetul României pe 2026 nu poate fi aprobat fără măsurile de solidaritate propuse de social-democrați. Declarațiile sale au fost făcute chiar în timpul ședinței coaliției de guvernare care discuta legea bugetului, subliniind tensiunile tot mai mari din interiorul coaliției.

Fifor a explicat că măsurile de solidaritate nu sunt un „moft politic”, ci reprezintă un sprijin vital pentru zeci de mii de români care se confruntă cu dificultăți economice majore. Deputatul PSD a criticat abordarea liderului liberal Ilie Bolojan, acuzându-l că trăiește într-o realitate paralelă, departe de problemele concrete ale oamenilor.

Deputatul PSD a criticat dur politicile de austeritate și reducerile brute de venituri aplicate până acum. Concedierile în lanț și tăierile arbitrare, spune el, nu fac decât să submineze încrederea în instituții și stabilitatea socială, accentuând criza economică și socială din România.

„Eu nu înţeleg ce nu este clar pentru Ilie Bolojan: fără măsurile de solidaritate propuse de Partidul Social Democrat, bugetul nu trece. Solidaritatea nu este un moft al PSD. Este oxigen pentru zeci de mii de români care sunt cu apa la gură după luni întregi de «reforme» aplicate cu barda, fără discernământ şi fără vreo finalitate, alta decât satisfacţia premierului. Românii, domnule Bolojan, nu sunt în stradă de drag. Sunt în stradă pentru că le-a ajuns cuţitul la os. Pentru că presiunea acumulată a devenit insuportabilă. Pentru că «reforma, fără excepţii», amar numită de români a lui «Ilie Sărăcie», s-a transformat într-o povară zilnică. Iar singurul care pare să nu priceapă acest lucru este Ilie Bolojan. Pentru că România lui este total diferită de România reală. România lui este cea a austerităţii oarbe, de dragul austerităţii”, a scris Fifor pe Facebook.

Mihai Fifor avertizează că tensiunile sociale acumulate ar putea declanșa o explozie socială care să afecteze atât progresul economic, cât și stabilitatea politică.

„Politica tăierilor otova, cu barda, fără analiza necesară, a adus întreaga ţară într-o stare de nemulţumire generală. Se pot reduce costuri. Se pot reface echilibrele economice. Dar nu prin concedieri în lanţ şi tăieri brute de venituri. Nu prin aroganţă şi umilinţă. Nu prin sacrificarea păcii sociale. Economia nu este contabilitate. Este un organism viu, care are nevoie de stabilitate, încredere şi măsuri echilibrate. În cele şapte luni de când ţara a intrat în zodia Bolojan, aproape că nu există categorie socială care să nu fi fost afectată. Ţara merge rău. O spun toate sondajele. Şi se vede în buzunarele oamenilor şi în datele oficiale care confirmă recesiunea. O problemă bugetară a fost transformată într-o criză economică şi socială. Iar când coeziunea socială începe să se fractureze, statul devine vulnerabil. Nemulţumirea generalizată nu întăreşte disciplina bugetară – o subminează. Lipsa de încredere în decidenţi slăbeşte instituţiile şi expune România la riscuri economice şi politice majore”, a transmis deputatul PSD.

Pentru a evita acest scenariu, bugetul trebuie să includă măsuri precum:

Sprijin pentru pensionarii cu venituri mici

Protecția persoanelor vulnerabile

Eliminarea poverilor precum CASS pentru mame și veterani

Menținerea finanțării Educației

„Bugetul trebuie să includă măsurile de solidaritate propuse de PSD. Sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici, protejarea persoanelor vulnerabile, eliminarea poverilor absurde precum CASS pentru mame şi veterani, menţinerea finanţării Educaţiei – toate acestea trebuie prevăzute explicit în construcţia bugetară. Fără solidaritate nu există stabilitate, iar fără stabilitate nu există reformă sustenabilă. Fără coeziune socială, statul devine vulnerabil. E greu de priceput, domnule Bolojan? E nevoie de o schiţă?”, a completat Mihai Fifor.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a reafirmat că partidul nu va vota bugetul dacă pachetul de relansare economică propus de PSD nu este adoptat. Ședința coaliției de guvernare de luni, de la ora 13:00, a continuat discuțiile privind împărțirea banilor pe 2026, însă tensiunile interne rămân ridicate.