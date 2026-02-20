Mihai Fifor a transmis că Ministerul Apărării nu este o instituție obișnuită a administrației publice și nu poate fi tratat prin analogii contabile sau ajustări bugetare de dragul reformei.

Acesta a precizat că afirmațiile privind economiile realizate din arhitectura salarii–pensii, precum și tentativa de a introduce Ministerul Apărării în ajustările bugetare generale, reprezintă o abordare greșită din punct de vedere strategic.

Social-democratul a explicat că MApN este pilonul central al securității statului român și al contribuției României la securitatea colectivă în NATO.

Potrivit acestuia, România s-a angajat în cadrul NATO să crească efortul pentru apărare de la pragul de 2% din PIB către un nivel de referință de 5%, în contextul actual de securitate și al solicitărilor formulate de Statele Unite ale Americii.

Acesta a arătat că această direcție vizează consolidarea accelerată a capacității de apărare într-un mediu regional marcat de război la graniță și instabilitate.

Mihai Fifor a transmis că, în aceste condiții, dacă România își respectă angajamentele asumate, în anvelopa bugetară strategică sunt fonduri pentru drepturile militarilor activi și pentru pensii, pentru înzestrare, modernizare și funcționarea Armatei.

Acesta a precizat că Ministerul Apărării are ca obiectiv consolidarea resursei umane, creșterea capacității operaționale și întărirea flancului estic al NATO.

Mihai Fifor a transmis că includerea Armatei în discuțiile privind tăieri, economii sau reforme bugetare este contraproductivă și poate genera riscuri.

Acesta a explicat că o armată afectată de incertitudine salarială și de dezbateri publice permanente privind restrângeri poate deveni o vulnerabilitate strategică.

Potrivit acestuia, o astfel de situație poate avea efecte nu doar la nivel național, ci și în cadrul arhitecturii de securitate a NATO pe flancul estic.

Social-democratul a mai transmis că alte state aliate își consolidează apărarea și cresc investițiile în acest domeniu.

Fifor a avertizat că politizarea sau contabilizarea Ministerului Apărării ar putea afecta funcționarea unei instituții esențiale.

În final, Mihai Fifor a arătat că o direcție legitimă ar fi recalcularea pensiilor din sistemul militar, acolo unde modificările legislative succesive au generat diferențe între generațiile de militari.

Acesta a explicat că o astfel de măsură ar putea contribui la echitate instituțională și predictibilitate în sistem.