Mihai Fifor spune că Ministerul Apărării nu poate fi tratat prin analogii contabile sau introdus în logica austerității generale
Mihai Fifor a transmis că Ministerul Apărării nu este o instituție obișnuită a administrației publice și nu poate fi tratat prin analogii contabile sau ajustări bugetare de dragul reformei.
Acesta a precizat că afirmațiile privind economiile realizate din arhitectura salarii–pensii, precum și tentativa de a introduce Ministerul Apărării în ajustările bugetare generale, reprezintă o abordare greșită din punct de vedere strategic.
Social-democratul a explicat că MApN este pilonul central al securității statului român și al contribuției României la securitatea colectivă în NATO.
Potrivit acestuia, România s-a angajat în cadrul NATO să crească efortul pentru apărare de la pragul de 2% din PIB către un nivel de referință de 5%, în contextul actual de securitate și al solicitărilor formulate de Statele Unite ale Americii.
Acesta a arătat că această direcție vizează consolidarea accelerată a capacității de apărare într-un mediu regional marcat de război la graniță și instabilitate.
Mihai Fifor a transmis că, în aceste condiții, dacă România își respectă angajamentele asumate, în anvelopa bugetară strategică sunt fonduri pentru drepturile militarilor activi și pentru pensii, pentru înzestrare, modernizare și funcționarea Armatei.
Dezbaterile privind tăieri sau economii pot crea vulnerabilități strategice
Acesta a precizat că Ministerul Apărării are ca obiectiv consolidarea resursei umane, creșterea capacității operaționale și întărirea flancului estic al NATO.
Mihai Fifor a transmis că includerea Armatei în discuțiile privind tăieri, economii sau reforme bugetare este contraproductivă și poate genera riscuri.
Acesta a explicat că o armată afectată de incertitudine salarială și de dezbateri publice permanente privind restrângeri poate deveni o vulnerabilitate strategică.
Potrivit acestuia, o astfel de situație poate avea efecte nu doar la nivel național, ci și în cadrul arhitecturii de securitate a NATO pe flancul estic.
Social-democratul a mai transmis că alte state aliate își consolidează apărarea și cresc investițiile în acest domeniu.
Fifor a avertizat că politizarea sau contabilizarea Ministerului Apărării ar putea afecta funcționarea unei instituții esențiale.
În final, Mihai Fifor a arătat că o direcție legitimă ar fi recalcularea pensiilor din sistemul militar, acolo unde modificările legislative succesive au generat diferențe între generațiile de militari.
Acesta a explicat că o astfel de măsură ar putea contribui la echitate instituțională și predictibilitate în sistem.
„Poate îi spune totuși cineva domnului Miruță că MApN nu este nici tablă de șah, nici masă de babaroase, nici sală de păcănele. Este instituția fundamentală care gestionează securitatea națională a României și, prin urmare, nu poate fi tratată prin analogii contabile, jonglerii bugetare sau experimente de dragul „reformei”, ca să facă pe plac jupânului de la Palatul Victoria.
Afirmațiile privind „economiile” realizate din arhitectura salarii–pensii, precum și tentativa de a introduce Ministerul Apărării în caruselul ajustărilor bugetare generale reprezintă o abordare profund greșită strategic.
MApN nu este o instituție oarecare a administrației publice. Este pilonul central al securității statului român și al contribuției noastre la securitatea colectivă în NATO.
Hai să simplificăm, în termeni instituționali și strategici, ca să priceapă și domnul Miruță.
România s-a angajat clar, în cadrul NATO și al deciziilor asumate la nivel aliat, să crească substanțial efortul pentru apărare, de la pragul de 2% din PIB, deja alocat din 2017, către un nivel de referință de 5%, în logica noului context de securitate și la cererea imperativă a partenerului nostru strategic, SUA. Acesta nu este un detaliu contabil, ci o direcție strategică: consolidarea accelerată a capacității de apărare într-un mediu regional marcat de război la graniță și instabilitate sistemică.
În aceste condiții, dacă România își respectă angajamentele asumate, în anvelopa bugetară strategică sunt bani suficienți pentru drepturile militarilor activi și pentru pensii, pentru înzestrare, modernizare și funcționarea coerentă a Armatei. Pentru asta se alocă 5%: pentru întărirea capacității de apărare, nu pentru comprimarea drepturilor militarilor sau pentru improvizații contabile prezentate drept soluții de „solidaritate”.
Ce solidaritate? Și față de cine?
MApN nu poate fi introdus în logica austerității generale ca și cum ar fi o structură birocratică obișnuită, doar că așa vrea Bolojan. Ministerul Apărării are un singur obiectiv major în anii următori: să îndeplinească exact ceea ce România s-a angajat să facă în cadrul NATO – consolidarea resursei umane, creșterea capacității operaționale și întărirea flancului estic.
A aduce Armata României în jocul aberant de-a reforma bugetară, cu discuții interminabile despre tăieri, economii, salarii și pensii, nu este doar contraproductiv. Este periculos! Teribil de periculos!
O armată vulnerabilizată de incertitudine salarială, de dezbateri publice permanente despre restrângeri și de mesaje contradictorii devine, inevitabil, o vulnerabilitate strategică.
Și nu doar pentru noi, ca stat. Ci pentru întreaga arhitectură de securitate a NATO pe flancul estic.
În timp ce toate statele aliate își consolidează apărarea, cresc investițiile și întăresc statutul militarilor, noi riscăm, în cel mai dâmbovițean mod cu putință, să facem exact contrariul: să politizăm, să contabilizăm și să „reformăm” o instituție care ar trebui lăsată în afara experimentelor bugetare.
Pricepe domnul Bolojan cât de periculos este să introduci MApN în acest carusel al jongleriilor bugetare? Pricepe domnul Miruță cu ce instituție se joacă? Înțeleg oare că fiecare astfel de mesaj este observat și evaluat și în exterior, de aliați, de parteneri strategici și de structurile NATO?
Opriți-vă! Vă jucați cu siguranța României. Lăsați Armata României în afara experimentelor bugetare, a reformelor de conjunctură și a logicilor contabile de moment. Apărarea nu este un capitol de ajustat, ci o obligație strategică asumată. Iar într-un context de securitate volatil, orice slăbire a instituției militare – fie și prin discurs – ne vulnerabilizează direct ca stat și ca aliat.
P.S. Dacă tot dorește domnul Miruță să intre în istorie, atunci să purceadă la „corectarea” unor lucruri în sistem. Există o direcție legitimă și necesară: recalcularea pensiilor din sistemul militar, acolo unde dezechilibrele generate de modificări legislative succesive și aplicări neunitare au creat diferențe majore și o evidentă nedreptate între generații de militari. O astfel de măsură ar însemna echitate instituțională, predictibilitate și respect față de cariera militară, nu comprimare bugetară și mesaje care induc insecuritate în rândul personalului activ și în rezervă”, transmite social-democratul Mihai Fifor.
