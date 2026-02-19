Prin Legea nr. 282 din 2023 a fost stabilită creșterea vârstei de pensionare pentru militari, polițiști și lucrători din serviciile de informații până la 65 de ani. Această creștere este prevăzută să se realizeze etapizat până în anul 2035, moment în care va fi atins pragul de 65 de ani.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul analizează posibilitatea accelerării acestui proces. Astfel, vârsta standard de pensionare de 65 de ani în sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională ar putea fi aplicată mai devreme de anul 2035.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că proiectul referitor la pensiile militare nu a fost încă finalizat. Aceasta a transmis că premierul consideră necesară continuarea reformei la nivelul pensiilor care sunt sub limita de vârstă generală.

„Părerea premierului este că trebuie continuată această reformare la nivelul pensiilor, să le zicem generic, speciale – pensii care sunt sub limita de vârstă generală”, a spus Dogioiu.

Totodată, Ioana Dogioiu a precizat că termenul-limită pentru proiectul privind pensiile militare este luna martie. Acesta este termenul pe care premierul l-a anunțat și pe care și-l propune.

La acest moment, proiectul se află în analiza unui grup de lucru interministerial. Acest grup este format din reprezentanți ai Ministerului Apărării și ai Ministerului Afacerilor Interne.

Reprezentantul Guvernului a explicat că proiectul este în continuare analizat în cadrul acestui grup de lucru interministerial.

„Este termenul pe care l-a anunțat premierul și pe care și-l propune, dar e luna martie, iar proiectul, deocamdată, se află în analiza acelui grup de lucru interministerial”, a declarat ea pentru știripesurse.ro.

În prezent, nu este clar cum va arăta noul proiect privind pensiile militare și nici dacă acesta va fi finalizat până la finalul lunii martie.