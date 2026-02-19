Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că autoritățile române desfășoară un dialog permanent, inclusiv tehnic și informal, cu Comisia Europeană privind cererea de plată numărul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pîslaru a subliniat că reacția Bruxelles-ului reflectă abordarea proactivă a Guvernului.

Întrebat despre momentul la care ar putea sosi scrisoarea oficială a Comisiei, ministrul a explicat că Executivul a notificat deja instituțiile europene cu privire la evoluțiile recente, inclusiv decizia Curții Constituționale, precum și pașii pe care România îi va urma pentru a demonstra îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților.

„Am avut o comunicare informală și o comunicare tehnică cu Comisia Europeană, în care am atenționat asupra acestei evoluții. I-am informat inclusiv cu privire la demersurile pe care le vom pregăti”, a declarat ministrul.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că, după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, documentația actualizată va fi retransmisă Comisiei Europene prin sistemul oficial de schimb de informații, însoțită de o scrisoare explicativă. Potrivit ministrului, Guvernul va prezenta „o nouă lumină” asupra cererii de plată numărul 3, evidențiind modul în care România și-a îndeplinit obligațiile asumate prin PNRR.

„Reacția Comisiei este în mod evident legată de proactivitatea noastră. Este o confirmare a muncii profesioniste pe care am făcut-o pe acest subiect”, a spus el.

Referitor la declarațiile premierului privind o posibilă regândire a pensiilor militarilor și polițiștilor, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat că acest subiect nu se află în sfera atribuțiilor sale.

El a subliniat însă că, din perspectiva PNRR, problema apare doar atunci când un jalon nu este respectat, și nu în situația în care autoritățile își asumă obiective mai ambițioase decât cele stabilite inițial.

„De fiecare dată când ai o ambiție mai mare decât jalonul, nu este nicio problemă. Problema este când nu faci ceea ce era prevăzut în jalon”, a explicat Pîslaru, adăugând că premierul și miniștrii vor oferi detalii la momentul oportun.

Acesta a spus de ce pensiile magistraților se află în aria sa de responsabilitate, spre deosebire de cele ale militarilor.