Proiectul prevede obligativitatea constituirii unui depozit financiar de cel puțin 75.000 de euro pentru agențiile care intermediază până la 250 de lucrători străini, suma urmând să crească cu câte 50.000 de euro pentru fiecare tranșă suplimentară, putând depăși 200.000 de euro în cazul plasării a 1.000 de lucrători. Reprezentanții industriei atrag atenția că măsura nu ia în considerare istoricul sau gradul de conformare al agențiilor și ridică o barieră financiară semnificativă pentru operatorii legitimi.

„Forma actuală a proiectului introduce obligații financiare care pot ajunge la sute de mii de euro pentru o agenție, fără a ține cont de istoricul sau conformarea acesteia. Agențiile nu au atribuții directe de control asupra relației de muncă, însă proiectul transferă asupra acestora riscuri financiare și juridice disproporționate față de rolul lor legal. În loc să elimine operatorii abuzivi, există riscul eliminării din piață a agențiilor care operează legal și transparent și care au reputație bună”, declară Monica Borza, fondatoare, ReMArkable Consulting.

Companiile din transporturi, construcții, producție și logistică depind în mod direct de recrutarea internațională pentru a acoperi deficitul de personal.

„În ultimii ani, lucrătorii din state non-UE au devenit esențiali pentru continuitatea activității noastre. Colaborarea cu agenții specializate ne oferă predictibilitate și siguranță juridică. Dacă aceste agenții vor fi eliminate din piață sau vor reduce activitatea din cauza obligațiilor financiare excesive, impactul va fi direct asupra companiilor și asupra proiectelor pe care le avem în derulare’’ – declară Andrei Kusitchi – Business Unit Manager – VOS Logistics Romania.

Proiectul prevede că agențiile pot plasa lucrători exclusiv în ocupațiile incluse în „Lista ocupațiilor deficitare”, stabilită prin ordin administrativ și actualizată periodic. Reprezentanții industriei spun că această măsură reduce flexibilitatea angajatorilor și creează incertitudine operațională, într-un context în care nevoile pieței muncii evoluează rapid. Se vor vacanta de către companii tot mai multe posturi la ANOFM, tocmai pentru ca acestea să între pe lista locurilor de muncă deficitare.

Reprezentanții agențiilor avertizează că impactul cumulat al acestor măsuri va duce la:

eliminarea agențiilor mici și mijlocii din piață;

creșterea costurilor pentru angajatori;

reducerea accesului companiilor la forță de muncă;

creșterea presiunii asupra sectoarelor deja afectate de deficit de personal.

România se confruntă deja cu un deficit structural de forță de muncă în sectoare esențiale, iar recrutarea internațională a devenit un instrument critic pentru funcționarea economiei.

Reprezentanții industriei solicită autorităților revizuirea proiectului în urma consultării reale cu actorii din piață, astfel încât reglementarea să combată abuzurile fără a bloca activitatea operatorilor care respectă legea.