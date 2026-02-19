Măsura anunțată de Guvern face parte dintr-un pachet mai amplu destinat sprijinirii accesului pe piața muncii al tinerilor, persoanelor vulnerabile și șomerilor de lungă durată.

Anunțul privind discutarea proiectului a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Actul normativ propus vizează modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Printre principalele prevederi ale ordonanței se află introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă, nu sunt înscriși într-o formă de învățământ și nu participă la cursuri de formare profesională. Această categorie este cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de NEETs.

În același timp, proiectul prevede includerea șomerilor de lungă durată în măsuri active de sprijin pentru integrarea pe piața muncii.

Ordonanța extinde și categoriile de persoane pentru care angajatorii pot beneficia de subvenții la încadrarea în muncă. Noile categorii eligibile includ șomerii cu vârste între 45 și 50 de ani, mamele care au în întreținere cel puțin trei copii minori și persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate.

Rata șomajului la nivel național a crescut ușor în decembrie 2025, ajungând la 3,29%, cu 0,01 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în noiembrie, potrivit datelor publicate anterior de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Numărul total al șomerilor a ajuns la 263.714 persoane.

Din totalul persoanelor înregistrate fără loc de muncă, 61.155 au fost șomeri indemnizați, iar 202.559 neindemnizați. Comparativ cu luna precedentă, numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 3.416 persoane, în timp ce numărul șomerilor neindemnizați a scăzut cu 2.120.

În funcție de mediul de rezidență, la finalul lunii decembrie 71.012 șomeri proveneau din mediul urban, iar 192.702 din mediul rural. Datele arată că numărul bărbaților șomeri era mai ridicat decât cel al femeilor. La 31 decembrie 2025, erau înregistrați 137.143 de bărbați fără loc de muncă, comparativ cu 126.571 de femei.

Distribuția pe grupe de vârstă indică faptul că cei mai mulți șomeri aveau între 40 și 49 de ani, respectiv 63.829 de persoane. Următoarea categorie ca pondere a fost cea a persoanelor de peste 55 de ani, cu 63.334 de șomeri. La polul opus s-au aflat tinerii între 25 și 29 de ani, în număr de 15.758.

În ceea ce privește nivelul de educație, șomerii fără studii sau cu studii primare au reprezentat 29,53% din totalul persoanelor înregistrate în evidențele ANOFM. Cei cu nivel de educație gimnazial au avut o pondere de 34,07%, iar persoanele cu studii universitare au reprezentat 4,80% din totalul șomerilor.