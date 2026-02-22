Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că una dintre marile probleme ale României în privinţa accesării fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este legată de conducerile companiilor de stat.

Pîslaru a explicat că România nu a făcut decât parţial reforma pe care şi-a asumat-o cu privire la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor care, în mare parte, sunt ocupate interimar în urma unor numiri făcute pe criterii politice.

Dragoş Pîslaru a explicat, duminică seară, la B1 TV, că România are în continuare o problemă legată de cererea de plată numărul 5 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), cerere de plată care va fi depusă pe 31 martie.

„Până pe 31 martie una din cele mai mari problemele României este legată de interimatele din companiile de stat. Ce înseamnă asta pe înţelesul tuturor? Înseamnă că în companiile de stat s-a preferat, în loc să se facă concursuri pentru selectarea administratorilor sau a membrilor în Consiliul de Administraţie, s-au numit persoane. Şi numirile alea au fost numiri în cvasi-unanimate politice, adică l-a numit un ministru sau a fost numire în guvern. (…) Şi pentru că nu puteai să-i pui etern, au fost numiţi temporar. Dar unii dintre ei sunt numiţi temporar de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani. Adică problema este că noi avem până pe 31 martie să arătăm că am făcut concursul sau am iniţiat concursul”, a declarat Dragoş Pîslaru, duminică seară.

Ministrul a explicat că România nu va pierde toţi cei aproape 100 de milioane de euro, parţial împrumuturi, parţial granturi, legate de reforma companiilor de stat, însă mai sunt lucuri de făcut.

„Nu îi pierdem pe toţi, dar pierdem deja o parte din ei, ca să fiu mai specific. (…) De exemplu, în domeniul energiei, din selecţiile care erau de făcut, s-au făcut trei pătrimi. La transporturi, însă, am avut de făcut cinci selecţii, n-am făcut niciuna”, a explicat Pîslaru.

Ministrul a vorbit şi despre motivele pentru care s-a ajuns ca autorităţile europene să ceară României reforme de acest gen, unul dintre ele fiind legat de faptul că aceste companii înregistrează pierderi.