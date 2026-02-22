Percepția bucureștenilor privind direcția generală a țării este preponderent negativă, potrivit unui sondaj realizat de CURS în Capitală, în perioada 12 – 20 februarie. Datele arată că 75% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% apreciază că direcția este una bună, iar 7% nu au o opinie clară.

La nivel local, percepția este ușor mai puțin severă decât în cazul situației generale a țării, însă rămâne predominant negativă. Astfel, 65% dintre bucureșteni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 28% cred că direcția este bună, iar 7% nu se pronunță.

Diferența față de percepția la nivel național sugerează o evaluare ceva mai nuanțată a administrației locale, însă nemulțumirea rămâne dominantă, potrivit realizatorilor cercetării.

Întrebați care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, bucureștenii indică în primul rând traficul și aglomerația, menționate de 24% dintre respondenții sondajului CURS.

Pe locul al doilea se situează impozitele și taxele, cu 16%, urmate de problema apei calde și a termoficării, indicată de 14% dintre cei chestionați.

Curățenia și salubritatea, precum și sistemul de sănătate sunt menționate fiecare de 10% dintre respondenți, în timp ce infrastructura stradală este indicată de 8%. Poluarea este considerată prioritară de 7% dintre participanți, iar nivelul de trai de 6%.

Rezultatele arată că prioritățile bucureștenilor sunt legate în principal de mobilitatea urbană, costurile suportate de populație și funcționarea serviciilor publice esențiale, indică sondajul CURS.

Potrivit datelor prezentate de CURS, evaluarea principalelor personalități politice indică niveluri ridicate de neîncredere. Președintele Nicușor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenți, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă.

Actualul primar general, Ciprian Ciucu, adună 29% opinii pozitive și 65% negative, iar primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este apreciat pozitiv de 25%, față de 70% evaluări negative.

În ceea ce privește liderii politici de la nivel național, președintele PSD, Sorin Grindeanu, are 23% opinii pozitive și 72% negative.

Premierul Ilie Bolojan este evaluat pozitiv de 22% dintre respondenți și negativ de 74%, iar liderul USR, Dominic Fritz, obține 19% evaluări pozitive, în condițiile în care 73% dintre cei chestionați au o părere negativă. Per ansamblu, datele indică o percepție critică asupra clasei politice, indiferent de zona din care provin liderii analizați.

În ipoteza organizării unor alegeri locale duminica viitoare, PSD ar obține 22% din voturile bucureștenilor, fiind urmat de AUR cu 20%.

PNL este cotat cu 18%, iar USR cu 17%.

SENS și S.O.S. România ar obține câte 5%, Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) ar aduna 4%, iar POT și REPER câte 3%. Alte formațiuni ar cumula 3%.

Distribuţia voturilor arată o competiţie strânsă între principalele formaţiuni politice şi o fragmentare accentuată a opţiunilor electorale în Capitală, explică reprezentanții CURS.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de 1.069 de respondenți, populație adultă rezidentă în București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost validate pe baza ultimelor statistici INS și ponderate în funcție de structura de vârstă a electoratului.