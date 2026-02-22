Primăria Municipiului București a transmis duminică un mesaj public către operatorii de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5, cerând deszăpezirea eficientă a orașului. Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București a solicitat firmelor contractate să trateze cu maximă seriozitate curățarea zăpezii, în special în zonele cu trafic intens.

Administrația locală a subliniat că zona centrală și Centrul Vechi trebuie să fie complet accesibile. Reprezentanții municipalității au transmis că aceste zone sunt cărțile de vizită ale Capitalei, unde vin turiști, delegații și bucureșteni care ies la teatru sau la restaurant, iar aceștia ajung să circule prin zăpadă și bălți formate pe carosabil și trotuare.

„Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălțile formate”, a transmis Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook.

Autoritățile au stabilit măsuri clare care trebuie respectate. Trecerea de pietoni trebuie curățată pe întreaga lățime. Stațiile STB trebuie deszăpezite pe toată zona de așteptare. Trotuarele trebuie curățate integral, iar gurile de scurgere trebuie menținute libere pentru a preveni acumularea apei. Aceste reguli se aplică atât în centrul orașului, cât și în cartiere.

Primăria a avertizat că firmele contractate de primăriile de sector vor fi sancționate dacă nu își îndeplinesc obligațiile. Reprezentanții municipalității au precizat că operatorii care nu se conformează vor fi din nou sancționați.

„Dacă nu se conformează, operatorii, contractați de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancționați”, au precizat reprezentanții municipalității.

Vineri, Poliția Locală a aplicat amenzi în valoare totală de 205.000 de lei operatorilor de salubritate pentru străzi, trotuare, stații STB și treceri de pietoni nedeszăpezite. Municipalitatea a anunțat că, pe unele artere, prima bandă de circulație este încă blocată de zăpadă.

Valoarea sancțiunilor a fost distribuită pe sectoare. În Sectorul 1 au fost aplicate opt amenzi în valoare de 40.000 de lei. În Sectorul 2, șapte amenzi au totalizat 35.000 de lei. În Sectorul 3 și Sectorul 4 au fost aplicate câte patru amenzi, în valoare de 20.000 de lei fiecare. În Sectorul 5 au fost date șapte amenzi în valoare de 35.000 de lei, iar în Sectorul 6 au fost aplicate unsprezece amenzi, însumând 55.000 de lei.

Cu o zi înainte, joi, valoarea totală a sancțiunilor aplicate a fost de 425.000 de lei. Autoritățile anunță că verificările vor continua și că operatorii trebuie să respecte obligațiile contractuale privind deszăpezirea.