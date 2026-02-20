Societatea de Transport București a transmis că planul de redresare, structurat în 12 măsuri, a fost aprobat de Consiliul de Administrație și urmărește stabilizarea financiară a companiei, reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, fără întreruperea serviciului public.

Printre măsurile-cheie se află reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30% și a numărului de directori cu 50%, ceea ce ar genera economii estimate la aproximativ 400.000 de lei pe lună. De asemenea, este prevăzută reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru conducere și personalul TESA, fără a afecta activitatea de transport. Șoferii, vatmanii și personalul din depouri și autobaze sunt exceptați. Impactul financiar al acestei măsuri este estimat la peste 7,3 milioane de lei lunar.

Planul mai include stoparea angajărilor și a promovărilor, cu excepția personalului esențial, diminuarea orelor suplimentare și a orelor consecutive cu 7%, programe de plecări voluntare și reorganizare, actualizarea tarifelor, reanalizarea politicii de gratuități și eliminarea cheltuielilor considerate neoportune. Totodată, transportul suplimentar pentru evenimente va fi asigurat doar pe bază de contract și contracost, iar STB va recurge la eșalonarea datoriilor, inclusiv a celor către ANAF.

Directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea, a explicat că măsurile sunt necesare pentru stabilizarea companiei și protejarea locurilor de muncă.

„Măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor, creşterea veniturilor şi consolidarea sustenabilităţii financiare, fără întreruperea serviciului public de transport. STB se confruntă cu un deficit de lichidităţi, cu obligaţii fiscale foarte mari, de 1,6 miliarde de lei, care pun presiune pe bugetul local. Situaţia companiei nu este una uşoară. În ultimele luni am lucrat intens, am analizat mii de variante şi am purtat numeroase discuţii pentru a identifica soluţii complementare care să repună societatea pe picioare şi să protejeze pe termen lung locurile de muncă.”

Acesta a subliniat că implementarea planului se va face cu respectarea cadrului legal și cu consultarea partenerilor sociali.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că va analiza în detaliu măsurile propuse de STB și impactul financiar cumulat al acestora.

„În urma faptului că am atras atenţia cu privire la situaţia financiară dezastruoasă a STB, managementul companiei de transport public vine cu un set de măsuri care să ducă pe parcursul acestui an la diminuarea pierderilor financiare. Acestea au fost votate în Consiliul de Administraţie al STB. Le voi analiza temeinic.”

Edilul consideră că măsurile reprezintă „primii pași în direcția corectă”, dar susține că este loc pentru ajustări suplimentare.

„E bine măcar că au inclus şi «reducerea funcţiilor de conducere cu minimum 30 % şi a directorilor cu 50%». Cred că este loc de mai mult.”

În același timp, Ciucu a cerut inițierea discuțiilor cu sindicatele și publicarea documentului aprobat de Consiliul de Administrație, subliniind importanța transparenței în procesul de redresare.