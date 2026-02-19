Bolojan a adăugat că un Memorandum care să clarifice toate aceste aspecte va fi discutat în ședința de Guvern programată pentru săptămâna viitoare.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut joi, la Palatul Victoria, o întâlnire cu o delegație a sindicatelor din sectorul energetic pentru a analiza problemele semnalate de angajați și a identifica posibile soluții, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

„Premierul a arătat că solicitările de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat pot fi acceptate numai în cazul celor care adoptă măsuri pentru creşterea eficienţei şi reducerea ajutoarelor de stat cerute ministerelor tutelare. Un Memorandum care să clarifice toate aspectele urmează să fie discutat în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, la întâlnire au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, precum și Dan Plaveti, președintele directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Din partea sindicatelor au fost prezenți Dumitru Pîrvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, vicepreședinții Cristian Rădaru și Ionescu Gelă, precum și Constantin Mândrescu, președintele Sindicatului Energia Rovinari, mai menționează comunicatul Guvernului.

Minerii și energeticienii protestează joi, între orele 13:00 și 17:00, în fața sediului Guvernului, nemulțumiți de neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă pentru angajații care lucrează în condiții grele, periculoase și vătămătoare, precum și de lipsa protecției sociale pentru aproximativ 2.000 de salariați cu contracte pe perioadă determinată din cadrul Complexului Energetic Oltenia.

Sindicaliștii solicită, de asemenea, modificarea legislației privind măsurile de protecție socială pentru personalul afectat de procesul de decarbonare, stabilirea unei perioade de acordare a venitului de completare de până la 48 de luni pentru salariații disponibilizați, revenirea la condițiile de pensionare existente anterior datei de 1 septembrie 2024 și formalizarea urgentă a situației minelor care nu pot fi închise tehnic la termenele stabilite.

Alte revendicări includ eliminarea dezechilibrului dintre energia în bandă și cea sporadică, pentru ca scoaterea din exploatare a capacităților pe bază de cărbune să se realizeze doar după punerea în funcțiune a noilor capacități pe gaz și nucleare, precum și stoparea concurenței inechitabile care afectează companii strategice din sectorul energetic.