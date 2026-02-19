Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat includerea pe ordinea de zi a ședinței de Guvern a unui memorandum esențial pentru angajații Complexul Energetic Oltenia.

„Am inclus în ședința de Guvern de astăzi (n.r. – joi) bonurile de masă pentru angajații CE Oltenia”, a transmis Bogdan Ivan.

Această decizie are ca scop acordarea bonurilor de masă, un drept salarial blocat în ultima perioadă, și face parte dintr-o strategie mai amplă care corelează recompensele angajaților cu performanța financiară și investițională a companiilor energetice.

„Vom adopta acest memorandum pentru ca oamenii de la Complexul Energetic Otenia să-și primeasă în continuare bonurile de masă și lucrăm la același mecanism pentru acele companii care își asumă ținte foarte clare de investiții, rezultate financiare, profitabilitate și automat avem nevoie, ca oamenii care lucrează, să fie foarte bine plătiți”, a mai spus ministrul Energiei.

Minerii și angajații din sectorul energetic din România vor organiza joi, între orele 13:00 și 17:00, un protest în fața Palatul Victoria, cerând drepturi salariale restante și măsuri de protecție socială.

Principalele nemulțumiri vizează neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă pentru salariații care lucrează în condiții grele și periculoase, precum și lipsa protecției sociale pentru aproximativ 2.000 de angajați cu contracte pe perioadă determinată din cadrul Complexul Energetic Oltenia, potrivit CNS Cartel Alfa.

Sindicaliștii solicită Guvernului României măsuri urgente și dialog instituțional real pentru protecția angajaților din sectorul energetic. Printre revendicările cheie se numără:

Acordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă pentru angajații care desfășoară activități periculoase;

Protecția socială pentru angajații cu contracte individuale pe perioadă determinată;

Modificarea legislației privind decarbonarea și acordarea venitului de completare pentru salariații disponibilizați timp de până la 48 de luni;

Revenirea la condițiile de pensionare anterioare datei de 1 septembrie 2024;

Formalizarea situației minelor care nu pot fi închise tehnic la termenele stabilite;

Eliminarea dezechilibrului între energia în bandă și energia sporadică, pentru ca tranziția de la cărbune să fie sigură;

Stoparea concurenței inechitabile care afectează companii strategice din sectorul energetic.

Aceste revendicări vizează angajați din Complexul Energetic Valea Jiului, Societatea Nuclearelectrica – CNE Cernavodă, Hidroelectrica S.A., Hidroserv S.A. și Compania Națională a Uraniului S.A..

Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” susține ferm protestul și atrage atenția asupra riscurilor generate de închiderea prematură a capacităților energetice pe cărbune fără alternative pe gaz sau nucleare.