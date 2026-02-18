Bogdan Ivan a explicat că noul mecanism pentru gazele naturale introduce un sistem de reglementare a costurilor pe întreg traseul comercial al gazului, astfel încât prețul final plătit de consumatorul casnic să nu depășească nivelul maxim practicat în prezent.

Ministrul Energiei a subliniat că este vorba despre o intervenție structurată, care fixează prețuri și tarife reglementate nu doar la producător, ci și la nivelul transportului, distribuției și furnizării.

„Vorbim despre un mecanism transparent, clar, prin care avem un preţ reglementat la producători, urmând ca pe tot lanţul de transport, distribuţie şi furnizare să avem, de asemenea, tarife clare şi reglementate. În această formulă, preţurile finale la consumatorul casnic nu vor depăşi maximul actual”, a afirmat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, acest model diferă de o simplă plafonare a prețului final, deoarece intervine asupra fiecărei componente de cost. Oficialul a arătat că prin această formulă se urmărește menținerea stabilității și, ulterior, posibilitatea reducerii facturilor pentru populație.

„În această formă păstrăm preţul gazelor şi chiar îl ducem în jos în etapa următoare”, a subliniat ministrul.

Ministerul Energiei a publicat marți seara proiectul de Ordonanță de Urgență care vizează continuarea măsurilor de protecție pentru consumatorii casnici de gaze naturale în intervalul 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Documentul prevede totodată pașii pentru tranziția graduală către o piață complet liberalizată pentru această categorie de clienți.

Noile dispoziții sunt programate să intre în vigoare la 1 aprilie 2026, dacă actul normativ va fi adoptat în forma propusă.

Conform proiectului, prețul final facturat consumatorilor casnici va fi stabilit de fiecare furnizor ca sumă a patru componente distincte.

Prima este componenta de achiziție, calculată pe baza unei formule noi incluse în ordonanță.

A doua este componenta de furnizare, fixată la 15 lei/MWh.

A treia componentă este reprezentată de tarifele reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

A patra include TVA și accizele aplicabile.

Pentru clienții casnici și pentru producătorii de energie termică destinată populației, prețul final facturat va fi stabilit ca valoarea minimă dintre prețul prevăzut în contract și cel rezultat din aplicarea formulei cu cele patru componente. Excepție fac consumatorii preluați în regim de ultimă instanță, pentru care se aplică reguli specifice.

În nota de fundamentare a proiectului se precizează că, în perioada de aplicare a noilor măsuri, producătorii de gaze naturale vor fi obligați să livreze cantitățile necesare pentru consumul populației la un preț de 110 lei/MWh. Nivelul este inferior celui actual, de 120 lei/MWh.

Măsura se aplică inclusiv gazelor utilizate pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare și în centralele termice care alimentează populația, atunci când achiziția se face direct de la producători.

Autoritățile susțin că intervențiile propuse prin acest mecanism urmăresc asigurarea stabilității pieței gazelor naturale și protejarea consumatorilor casnici într-un context de tranziție către liberalizarea completă a pieței. În acest cadru, Bogdan Ivan a prezentat noul model drept o soluție de echilibru între protecția populației și adaptarea la regulile unei piețe concurențiale.