Protestele au continuat pentru a doua zi consecutiv, iar la Târgu Jiu liderii angajaților au declarat că au încercat să discute telefonic cu ministrul, aflat în acel moment la biroul premierului Ilie Bolojan.

Bogdan Ivan a precizat că a promovat un Memorandum care să asigure plata tichetelor de masă pentru angajații CE Oltenia și că a susținut această măsură prin decizii oficiale și public, fără echivoc. Din perspectiva Ministerului Energiei, Memorandumul trebuia să fie deja aprobat în ședința Guvernului.

Ministrul a subliniat că drepturile angajaților nu pot fi negociate și că România și CE Oltenia nu depind de 700 de lei pe lună pentru muncitorii care lucrează în condiții foarte grele. El a afirmat că statul român trebuie să dea un semnal de corectitudine și predictibilitate, iar soluțiile corecte și echilibrate pot fi obținute doar prin dialog real, nu prin măsuri luate în grabă, prevenind astfel tensiunile prin transparență și responsabilitate.

„La începutul acestei săptămâni, am promovat Memorandumul prin care angajații de la CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă. Mi-am asumat această poziție și o susțin prin decizii, documente dar și public, fără echivoc. Din punctul de vedere al Ministerului Energiei, Memorandumul trebuia deja aprobat în ședința Guvernului României. Am spus foarte clar, atât în ședințele de Guvern, cât și în discuțiile cu angajații CE Oltenia, că drepturile oamenilor nu pot fi negociate. Iar CE Oltenia și România nu depinde de 700 de lei/luna/angajat la muncitorii care duc o muncă grea în condiții foarte grele! Pentru a fi credibil, statul român trebuie să fie primul care dă semnalul de corectitudine și predictibilitate față de propriii angajați. Soluțiile pot fi echilibrate și corecte doar atunci când sunt construite prin dialog real, nu prin măsuri luate în grabă. Tensiunile pot fi prevenite prin transparență și responsabilitate”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

În paralel, Bogdan Ivan a renegociat la nivel european calendarul de închidere a capacităților pe cărbune, blocând termenul de 31 decembrie 2025 și prevenind pierderea a aproximativ 1,8 miliarde de euro din fondurile PNRR. El a explicat că, în acest moment, decizia finală privind aprobarea Memorandumului aparține premierului Ilie Bolojan.

Bogdan Ivan a declarat că, în calitate de ministru al Energiei, a efectuat toate procedurile pentru ca drepturile angajaților să fie respectate și că va continua să susțină soluții care protejează oamenii și mențin funcționalitatea Sistemului Energetic Național.

„În același timp, prin demersurile mele la nivel european, am renegociat calendarul de închidere a capacităților pe cărbune și am blocat închiderea lor la 31 decembrie 2025. Mai mult, în lipsa acestei renegocieri, România risca să piardă aproximativ 1,8 miliarde de euro din PNRR. În momentul de față, decizia finală aparține premierului. Eu, ca ministru social-democrat al Energiei, am făcut toate procedurile ca drepturile oamenilor să fie acordate. Voi continua întotdeauna să susțin deschis soluții care protejează oamenii și păstrează funcționalitatea Sistemului Energetic Național”, a conchis ministrul.

Minerii de la Complexul Energetic Oltenia se pregătesc să protesteze la București pe 19 februarie, în fața Ministerului Energiei. Aceștia cer acordarea venitului de completare timp de 48 de luni pentru persoanele disponibilizate și plata tichetelor de masă pentru angajații care lucrează în condiții grele.

Sindicaliștii din Cartel Alfa și Federația Națională Mine Energie au transmis o adresă către Primăria Capitalei, prin care estimează că la protest vor participa aproximativ 500 de persoane. În document sunt detaliate revendicările minerilor, care acuză încălcarea contractelor individuale de muncă prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă.

Minerii disponibilizați solicită modificarea Ordonanței de Urgență nr. 69/2019 pentru a permite aplicarea unor măsuri de protecție socială și stabilirea perioadei de acordare a venitului de completare până la 48 de luni. Acesta reprezintă diferența dintre salariul net anterior, limitat la media pe economie, și indemnizația de șomaj.

Protestatarii cer, de asemenea, formalizarea rapidă a situației minelor Lupeni și Lonea, care nu pot fi închise la termenele stabilite în studiul G.I.G realizat pentru Comisia Europeană. Ei cer eliminarea dezechilibrului dintre energia în bandă și cea sporadică, care a dus la creșterea explozivă a prețurilor la energie electrică.

Sindicaliștii precizează că scoaterea din exploatare a capacităților pe bază de lignit și huilă trebuie realizată doar după finalizarea grupurilor pe gaz de la Turceni, Ișalnița și Paroșeni și a grupurilor nucleare 3 și 4 de la Cernavodă. Liderii avertizează și că SSH Hidroserv concurează cu firme private fără aceleași restricții, ceea ce poate conduce la falimentul societății.

La nivel local, în Gorj, angajații CE Oltenia au ieșit în stradă pentru a doua zi consecutiv, unii purtând pancarte cu mesajul „Greva foamei”. Aceștia spun că nu cerșesc, ci solicită drepturi pe care le consideră justificate pentru grupa de muncă și condițiile de lucru în care se află și intenționează să rămână în protest până vor primi un răspuns referitor la tichetele de masă.