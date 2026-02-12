Angajații care urmau să intre în schimburi nu s-au prezentat la cariere și s-au adunat în fața sediului CE de la Târgu Jiu, anunțând că intră în greva foamei. În momentul de față, aproximativ 300 de salariați protestează, iar alți angajați urmează să sosească cu mai multe autocare.

Nemulțumirea minerilor se referă la tăierea bonurilor de masă din salariu, care aveau valoarea de 36 de lei pe zi, echivalentul a aproximativ 700 de lei pe lună. Acești bani erau importanți pentru angajați pentru asigurarea hranei. Dimineața au avut loc deja proteste la intrarea în schimb, când minerii au refuzat să mai muncească timp de două ore, iar ulterior au decis întreruperea completă a activității.

Situația afectează direct termocentralele pe cărbune Turceni, Rovinari și Ișalnița, care asigură stabilitatea sistemului energetic național. În prezent, acestea funcționează doar cu cărbunele existent în depozite, deoarece producția a fost oprită de salariații nemulțumiți.

Conducerea CE Oltenia a semnat un memorandum pentru exceptarea angajaților de la legea tichete-lor de masă, însă această solicitare nu a primit avizul Ministerului Finanțelor. Memorandumul a fost trimis către Guvern joi și, deși a primit avizul Ministerului Energiei, este necesar și avizul Ministerului Finanțelor.

Salariile angajaților din producție se situează, în medie, între 3.000 și 4.000 de lei pe lună, astfel că bonurile de masă, în valoare de aproximativ 700 de lei, reprezentau un sprijin important. Minerii au anunțat că vor rămâne în stradă și nu se vor întoarce la muncă până când problema nu va fi rezolvată.

Amintim că termocentralele pe cărbune joacă încă un rol important în menținerea stabilității sistemului energetic național, mai ales în perioadele de vârf de consum. Comisia Europeană a permis României să mențină deschise termocentralele pe cărbune peste termenul stabilit inițial. În urmă cu cinci ani, Guvernul și-a asumat oprirea unităților fără a avea soluții alternative, iar în lipsa unui acord cu Comisia Europeană, România ar fi riscat penalități de aproape două miliarde de euro, iar prețul energiei electrice ar fi putut crește cu 30%.