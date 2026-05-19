CE Oltenia funcționează în prezent cu un număr de salariați mai mic decât cel stabilit în ultima actualizare a planului de restructurare, susțin surse sindicale citate de presa locală. Potrivit acestora, compania ar trebui să aibă un efectiv mediu de aproximativ 6.500 de persoane, în timp ce numărul actual al angajaților este de circa 6.400.

Diferența a apărut după ce aproximativ 1.800 de contracte de muncă pe perioadă determinată au încetat, ceea ce a redus personalul activ din cadrul carierelor miniere și termocentralelor. În acest context, sindicatele afirmă că societatea ar putea recruta încă aproximativ 100 de salariați pentru activitățile din producție.

Reprezentanții angajaților susțin că necesarul de personal rămâne ridicat în anumite sectoare operaționale și că recrutările ar putea contribui la menținerea activității în parametrii stabiliți prin documentele asumate de companie în relația cu autoritățile și cu Comisia Europeană.

În același timp, sindicatele atrag atenția că reorganizarea companiei continuă, iar restructurarea vizează inclusiv aparatul administrativ și departamentele suport.

Potrivit sindicatelor, cele peste 300 de posturi, respectiv aproape 400 de angajați TESA incluși în planurile de restructurare, ar putea să nu mai fie concediați dacă acceptă redistribuirea către activități din producție.

„Dacă suntem în grafic cu numărul de salariați, și noi avem cu o sută mai puțini, disponibilizările nici nu ar mai trebui să aibă loc. Numai că toată compania trebuie restructurată, așa cum a cerut guvernul. De aici și cifra de peste 300, aproape 400 de angajați TESA vizați de restructurare. Dacă aceștia nu vor refuza locurile de muncă în producție, concedierile nu vor avea loc. În prezent, s-a început cu direcția comercială. Dacă numărul contractelor încheiate a scăzut, a fost diminuat cu 20%, atunci 20% dintre salariați trebuie să plece. Dar ei pot rămâne în companie, pe meseriile lor de bază, în producție”, transmit sindicatele.

Reprezentanții sindicali explică faptul că restructurarea a început deja în cadrul Direcției Comerciale, unde reducerea activității a determinat și diminuarea necesarului de personal. În funcție de scăderea volumului de contracte, fiecare direcție trebuie să prezinte o nouă schemă de personal.

Sindicatele susțin că angajații care acceptă mutarea în producție ar putea evita concedierea și, implicit, ieșirea din companie prin programe de disponibilizare.

Reprezentanții sindicatelor afirmă că salariații care refuză un post în producție ar putea părăsi compania cu salarii compensatorii, calculate în funcție de anii rămași până la pensionare.

„Dacă refuză un loc de muncă în producție, vor pleca din companie cu salariile compensatorii oferite în funcție de câți ani mai au până la pensie. Dacă au mai mulți ani până la pensie, crește și numărul salariilor compensatorii, așa cum este prevăzut în CCM. Restructurarea a început cu Comercialul. Directoratul îi dă șefului de acolo să-i aducă o schemă în care să diminueze 20%, în funcție de numărul diminuat al contractelor, o schemă de personal cu 20% mai mic. Să pună doi pe o listă care să se trimită directoratului. Se face o listă cu cei care au peste 60 de ani, sau sunt slab pregătiți care va fi trimisă directoratului care va decide ori pensionare, ori producție, ori disponibilizare. Dacă oamenii acceptă locurile de muncă din producție, nu se va apela la concediere, nu va fi nevoie nici de salarii compensatorii. Directoratul a trimis adrese la toate direcțiile, comercial, financiar, personal, mediu și așa mai departe. Șefii de acolo vor proceda la fel cum procedează în prezent cei de la Comercial”, mai transmit sindicatele.

Potrivit acestora, analiza personalului are loc la nivelul tuturor direcțiilor din companie, inclusiv în sectoarele financiar, resurse umane sau mediu. Conducerile departamentelor trebuie să propună scheme de personal reduse, care ulterior vor fi analizate de Directoratul companiei.

Sindicatele susțin că deciziile finale privind pensionarea, redistribuirea în producție sau disponibilizarea vor fi luate în funcție de nevoile operaționale ale companiei și de disponibilitatea angajaților de a accepta alte posturi.

Tabel rezumativ. Situația restructurării și a angajărilor la CE Oltenia: