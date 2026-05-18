Inter IKEA, compania care deține franciza mărcii suedeze de mobilă în 63 de țări, va concedia 850 de angajați în cadrul unei campanii de reducere a costurilor, pe fondul scăderii cererii din partea consumatorilor, în timp ce retailerul depune eforturi pentru a-și spori eficiența și a reduce prețurile.

Inter IKEA gestionează aprovizionarea cu produse IKEA de la fabrici din întreaga lume și aprovizionează 13 francizați care operează magazine IKEA.

Compania a fost afectată de creșterea costurilor și de tarifele vamale impuse de SUA și se află în mijlocul unei schimbări strategice de la marile magazine-depozite din suburbii către locații mai mici din centrul orașelor, în încercarea de a atrage din nou cumpărătorii.

Atât Inter IKEA, cât și Ingka Group, care deține majoritatea magazinelor IKEA din întreaga lume, și-au schimbat directorii executivi la sfârșitul anului trecut, după ce IKEA a raportat al doilea an consecutiv de scădere a vânzărilor.

Ingka a anunțat, de asemenea, în martie, planuri de reducere a 800 de locuri de muncă din rândul personalului de birou.

Henrik Elm a mai afirmat pentru Reuters că scăderea încrederii consumatorilor, care se înregistra deja de mult timp, a fost „accelerată” de războiul din Iran.

Conflictul a determinat o creștere bruscă a prețurilor la combustibil, afectând bugetele gospodăriilor și diminuând disponibilitatea consumatorilor de a cheltui pe bunuri neesențiale, precum renovarea locuinței sau achiziționarea unei canapele noi.

Tocmai de aceea, IKEA se vede nevoită să reducă prețurile pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor, însă acest lucru nu este posibil dacă ai o bază de costuri prea mare, explică Henrik Elm.

„În perioadele în care încrederea consumatorilor este puternic afectată, veniturile disponibile scad cu adevărat pentru mulți, în special pentru consumatorii pe care vrem să îi atingem. Capacitatea noastră de a reduce prețurile astfel încât aceștia să își poată permite produsele IKEA este mai esențială ca niciodată și, desigur, nu poți realiza acest lucru dacă ai o bază de costuri prea mare”, a spus Elm.

Cele 850 de posturi afectate includ 300 de disponibilizări în Suedia, unde se află unul dintre principalele centre ale Inter IKEA, în Almhult, locul în care IKEA a fost fondată în 1943.

Între timp, Ingka, proprietarul majorității magazinelor IKEA din întreaga lume, investește peste 5 miliarde de euro în perioada 2024-2026 pentru a deschide noi locații și a moderniza magazinele existente.

De asemenea, Ingka testează dacă închirierea de spații către alte mărci poate crește numărul de vizitatori și valorifica suprafața existentă, pe măsură ce își reamenajează magazinele gigantice pentru consumatorii orientați către valoare.

Reducerile reprezintă aproximativ 3% din cei 27.500 de angajați ai Inter IKEA.