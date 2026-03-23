Gigantul industriei mobilei IKEA pregătește o nouă rundă de reduceri de personal, în contextul unui amplu proces de reorganizare internă. Măsura ar urma să vizeze aproximativ 800 de angajați la nivel global, în special din zona posturilor administrative, scriu jurnaliștii polonezi de la Next Gazeta.

Decizia este analizată de Ingka Group, compania care administrează majoritatea magazinelor brandului și generează circa 87% din vânzările totale.

Directorul executiv al Ingka Group, Juvencio Maeztu, a explicat că organizația a devenit prea complexă pentru un mediu economic și comercial care cere rapiditate și flexibilitate.

El a subliniat, în acest sens, că simplificarea structurii ar urma să crească eficiența operațională și să permită o adaptare mai bună la transformările din retail, marcate de descentralizare și reducerea nivelurilor de management.

În același timp, oficialul a transmis indirect că simplitatea reprezintă una dintre valorile fundamentale ale companiei și că reorganizarea urmărește readucerea acesteia în centrul modului de funcționare.

„Simplitatea este una dintre valorile noastre fundamentale, iar prin acest pas o aducem în centrul organizației”, a transmis directorul executiv al Ingka Group.

Potrivit companiei, reorganizarea ar putea facilita luarea deciziilor mai rapid și mai aproape de magazine, de angajații din prima linie și de clienți.

Concedierile ar urma să vizeze în principal posturi administrative din țări precum Suedia și Olanda, fără ca până în prezent să fie oferite detalii suplimentare privind calendarul sau impactul exact al măsurilor.

În paralel cu restructurarea, Ingka Group continuă extinderea rețelei comerciale. Din 2020 până în prezent, numărul unităților a crescut de la 375 la peste 640, în 32 de țări.

Numai în ultimul an financiar au fost inaugurate 54 de noi locații, inclusiv magazine IKEA de dimensiuni mai mici, adaptate tendințelor actuale de consum.

Până în luna septembrie sunt planificate încă 20 de puncte de vânzare, care ar putea genera aproximativ 500 de noi locuri de muncă.

Compania s-a confruntat și în anii anteriori cu dificultăți care au dus la reduceri de personal în mai multe state. În Polonia, de exemplu, în anul financiar 2024, au fost eliminate circa 285 de posturi, majoritatea în fabrica din Goleniów, decizia fiind justificată prin condițiile de piață.

IKEA are în prezent peste 160.000 de angajați și operează în peste 30 de țări, inclusiv în România, unde deține trei magazine — două în București și unul în Timișoara.