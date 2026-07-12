Nu doar concedierile sunt problema. Ce îi așteaptă acum pe foștii angajați Amazon

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Amazon intenționează să realizeze cel mai mare val de concedieri din istoria sa

Concedierile operate de Amazon îi obligă pe mii de foști angajați să caute noi oportunități profesionale într-o piață a muncii tot mai competitivă, pe fondul restructurărilor din industria tehnologică și al investițiilor accelerate în inteligența artificială. La mai bine de opt luni de la cea mai amplă rundă de disponibilizări din istoria companiei, numeroși specialiști întâmpină dificultăți în procesul de angajare.

Amazon a eliminat aproximativ 30.000 de posturi în două etape de concedieri desfășurate în octombrie și ianuarie. Din 2022 și până în prezent, compania a desființat peste 57.000 de locuri de muncă, ceea ce reprezintă aproximativ 16% din personalul său corporativ.

Contextul este influențat și de reducerile de personal anunțate de alte mari companii din domeniul tehnologiei, printre care Meta, Microsoft, Cisco, Oracle și Salesforce. Astfel, competiția pentru locurile de muncă disponibile a devenit mult mai ridicată.

Potrivit firmei de consultanță Challenger, Gray & Christmas, industria tehnologică a eliminat aproximativ 140.000 de locuri de muncă în Statele Unite de la începutul anului, mai mult decât orice alt sector economic.

Raportul Challenger, Gray & Christmas arată că inteligența artificială este invocată pentru a patra lună consecutiv drept principalul motiv al restructurărilor, fiind asociată cu aproximativ 23% dintre toate anunțurile de concedieri din 2026.

Companiile își reorganizează activitatea prin automatizarea unor procese, restructurarea echipelor și redirecționarea resurselor financiare către dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Mai mulți foști angajați Amazon au declarat pentru CNBC că procesul de găsire a unui nou loc de muncă s-a dovedit mult mai complicat decât anticipau. Unii au transmis sute de candidaturi fără să primească răspuns, iar posturile nou publicate atrag rapid câteva sute de aplicanți.

Concurența ridicată face ca timpul necesar pentru obținerea unei noi oferte de angajare să fie semnificativ mai mare decât în anii precedenți, chiar și pentru profesioniști cu experiență în companii de top.

Jake Linsley, concediat în ianuarie după aproape șase ani petrecuți la Amazon, a reușit să își găsească un nou loc de muncă după aproximativ trei luni. El s-a alăturat unei companii din domeniul tehnologiei medicale și afirmă că preferă stabilitatea oferită de un angajator mai mic în locul unui salariu mai mare într-o companie unde postul poate fi eliminat într-un timp foarte scurt.

Alți foști angajați spun că experiența concedierii a avut un impact puternic și din perspectivă personală, deoarece și-au construit identitatea profesională în jurul activității desfășurate la Amazon.

Unii dintre aceștia au descris situația drept „sfâşietoare”, după ce au petrecut mai bine de zece ani în companie și au fost nevoiți să își regândească parcursul profesional.

Există însă și exemple de persoane care au privit concedierea ca pe o oportunitate de schimbare. Un fost inginer din divizia Amazon Web Services a acceptat un salariu ușor mai redus pentru a se alătura unei companii specializate în inteligență artificială, unde beneficiază de un program de lucru mai echilibrat și de posibilitatea de a acumula noi competențe tehnologice.

La nivel intern, Amazon acordă o importanță tot mai mare utilizării instrumentelor bazate pe inteligență artificială. Directorul general Andy Jassy le-a transmis angajaților să folosească aceste tehnologii ori de câte ori este posibil și să identifice modalități prin care pot obține rezultate mai bune cu echipe mai restrânse.

Potrivit unor actuali și foști salariați, în anumite departamente managerii urmăresc gradul de utilizare a aplicațiilor de inteligență artificială de către angajați, iar aceste informații pot influența evaluările de performanță.

Compania a renunțat recent la unele clasamente interne după ce a constatat că o parte dintre angajați utilizau excesiv instrumentele AI pentru a obține scoruri mai bune în evaluări.

În același timp, Amazon și-a extins recrutările în state cu costuri salariale mai reduse, precum India, unde poate angaja specialiști la costuri considerabil mai mici decât în centrele sale din Seattle.

Pentru numeroși foști angajați, această perioadă reflectă transformările profunde prin care trece industria tehnologică. Dacă în trecut un loc de muncă la o companie precum Amazon era perceput ca o garanție a unei cariere stabile și bine remunerate, în prezent tot mai mulți specialiști consideră că adaptarea la evoluția inteligenței artificiale și dezvoltarea unor competențe noi au devenit elemente esențiale pentru menținerea competitivității pe piața muncii.