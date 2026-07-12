Loteria Română anunță fonduri suplimentate la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Ce sume sunt puse în joc duminică

Fondul de câștiguri pentru categoriile I ale jocurilor Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 va fi suplimentat de Loteria Română cu ocazia Tragerilor Speciale Loto ale Verii, programate duminică. Măsura vizează creșterea sumelor disponibile pentru jucătorii care participă la aceste extrageri.

Numerele câștigătoare de duminică, 12 iulie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 va beneficia de o suplimentare de 100.000 de lei. Pentru Joker, suma adăugată va fi de 50.000 de lei, iar pentru Loto 5/40, fondul de câștiguri va fi suplimentat cu 25.000 de lei.

La Loto 6/49, categoria I are în prezent un report de peste 39,74 milioane de lei, echivalentul a peste 7,59 milioane de euro. La jocul Noroc, valoarea reportului cumulat depășește 3,31 milioane de lei, adică peste 632.400 de euro.

În cazul jocului Joker, la categoria I este înregistrat un report de peste 1,60 milioane de lei, sumă care depășește 306.800 de euro. Tot la Joker, categoria a II-a are un report de peste 338.900 de lei, echivalentul a mai mult de 64.700 de euro.

La Noroc Plus, categoria I consemnează un report de peste 411.500 de lei, respectiv peste 78.500 de euro. Aceste sume se adaugă fondurilor disponibile pentru extragerile programate de Loteria Română.

Pentru Loto 5/40, la categoria I este înregistrat un report de peste 376.300 de lei, valoare care depășește 71.800 de euro. La categoria a II-a, reportul este de peste 35.600 de lei.

La Super Noroc, reportul cumulat aflat în joc depășește 305.300 de lei, echivalentul a peste 58.300 de euro. Valorile anunțate de Loteria Română se referă la fondurile disponibile înaintea Tragerilor Speciale Loto ale Verii.

La ultimele trageri loto organizate joi, Loteria Română a acordat 28.460 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,97 milioane de lei.

Tragerile Speciale Loto ale Verii sunt organizate duminică, iar fondurile suplimentate se aplică jocurilor Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, potrivit datelor comunicate de instituție.