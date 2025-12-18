Potrivit lui Ionuț Valeriu Andrei, Directorul General, „trendul ascendent este susținut de dezvoltarea canalului digital, care a devenit o parte esențială a strategiei companiei”. O parte importantă din profitul companiei este redirecționată către proiecte de interes public dedicate educației, culturii, sportului sau sănătății.

„Jucătorii știu că participarea la loto nu este doar un joc, ci și o contribuție la binele comun”, subliniază directorul. Totodată, compania este membru fondator al European Lotteries Association, fapt ce confirmă respectarea celor mai înalte standarde europene în domeniu.

Compania Națională Loteria Română a fost inclusă de Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes” în 2025, iar c acest prilej, directorul general a oferit un interviu în care a vorbit despre realizările recente și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2024?

IONUȚ VALERIU ANDREI: Cifra de afaceri înregistrată de Loteria Română în anul 2024 a fost de 1.291.086.090 lei, iar profitul net cu care am încheiat anul trecut a fost de 204.030.080 lei.

C: Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2025?

IVA: Prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 Loteria Română estimează o cifră de afaceri de 1.346.033.500 lei și un profit net de 219.750.700 lei. Prognoza se bazează pe continuarea trendului ascendent al vânzărilor online, ca urmare a proiectelor dezvoltate în această direcție.

C: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

IVA: Începând din anul 2024, Loteria Română are în desfășurare un amplu proces de modernizare și reamenajare ce vizează transformarea tuturor elementelor de identitate ale companiei, o revigorare a imaginii instituției, o creștere a calității și o legătură mai strânsă cu participanții.

Prin acțiunea de modernizare și reamenajare ne dorim o identitate clară, identificarea Loteriei Române ca fiind o companie solidă, modernă, prietenoasă. Toate aceste elemente generează o creștere a eficienței activității desfășurate de companie.

Procesul de modernizare și reamenajare al spațiilor loteristice din patrimoniul companiei constă în modernizări exterioare și interioare având ca obiectiv final realizarea în țară și în capitală a cât mai multor spații de vânzare moderne, reprezentative pentru Loteria Română.

În Programul de investitii pe anul 2024 au fost aprobate lucrări de modernizare și reamenajare a 154 de agenții standard, lucrări ce sunt în prezent în derulare.

Pentru anul 2025, prin Programul de investiții au fost aprobate lucrări de modernizare și reamenajare a 150 de agenții standard, procedurile aferente acestor lucrări fiind în desfășurare la data prezentei.

C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

IVA: În ultimul an, Loteria Română a traversat un context extrem de provocator, în care realizarea indicatorilor de performanță a fost serios influențată de modificări legislative majore.

Cea mai semnificativă dintre acestea este Legea nr. 107/2024, care a modificat Ordonanța de Urgență nr. 77/2009, impunând ca jocurile de tip videoloterie să fie operate doar în unități administrativ-teritoriale (UAT) cu o populație de minimum 15.000 de locuitori.

Această măsură a determinat retragerea a peste 1.300 de terminale de videoloterie din agenții aflate în localități sub acest prag demografic, ceea ce a condus la o scădere semnificativă a veniturilor din această activitate. Dacă anterior modificărilor legislative încasările din videoloterie reprezentau aproximativ 50% din totalul veniturilor companiei, în prezent acestea s-au redus la sub 39%.

În ciuda acestor dificultăți, Loteria Română a demonstrat reziliență și capacitate de adaptare, implementând rapid măsurile necesare pentru a se conforma noilor reglementări – într-un context în care legea a intrat în vigoare fără o perioadă de tranziție.

Un element strategic important a fost lansarea canalului de vânzare online a biletelor loto, dezvoltat in-house, prin care compania a reușit să diversifice canalele de vânzare și să mențină interesul jucătorilor. Astfel, în luna august 2025, încasările realizate prin platforma online au ajuns să reprezinte peste 13,8% din totalul încasărilor la jocurile loto, la nivelul companiei.

Alte provocări majore în perioada analizată sunt modificările fiscale care au dus la majorarea taxelor aplicate jocurilor de noroc și noile reglementări privind persoanele autoexcluse și indezirabile, care impun proceduri suplimentare de verificare și control.

În concluzie, provocarea majoră pentru Loteria Română rămâne menținerea și atingerea indicatorilor de performanță (încasări, profit, investiții), într-un cadru legislativ tot mai restrictiv pentru activitatea jocurilor de noroc. Compania continuă să își adapteze strategiile, punând accent pe conformitate, digitalizare și sustenabilitate operațională.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

IVA: Loteria Română a aniversat recent 119 ani de activitate ceea ce o situează fără echivoc în rândul instituțiilor cu tradiție din țara noastră, cu un important capital simbolic bazat pe încredere, corectitudine și responsabilitate.

O parte semnificativă din profitul Loteriei Române este redirecţionat către proiecte de interes public (educaţie, cultură, sport) şi către bugetul de stat. Astfel, jucătorii au sentimentul că participarea la loto nu este doar joc de noroc, ci contribuie la binele comun. Acest lucru creează o diferenţă faţă de operatorii privaţi de jocuri de noroc, care nu au obligaţii similare în privinţa redistribuirii către comunitate.

Locul pe care Loteria Română îl ocupă pe piața jocurilor de noroc este unul aparte, un loc bine meritat și câștigat odată cu traversarea cu bine a tuturor perioadelor și provocărilor din istoria sa care au coincis, cum era firesc, cu evoluția societății românești.

Loteria Română a reușit de fiecare dată să-și consolideze poziția respectând întotdeauna, în tot ceea ce a întreprins, misiunea și valorile care au definit-o încă de la înființare. Acest fapt și angajamentul deosebit față de promovarea principiilor și inițiativelor asociate industriei jocurilor de noroc, în calitate de membru deplin al European Lotteries Association (EL) încă de la înființarea acestei asociații în anul 1999, au dus la recunoașterea Loteriei Române în rândul loteriilor europene.

Rețeaua de vânzare pe care am dezvoltat-o, inclusiv prin parteneriatele încheiate în ultimii ani, atât în zona de landbase cât și online asigură Loteriei Române poziția de lider pe piața jocurilor de noroc din România.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

IVA: Oamenii reprezintă cea mai importantă resursă a unei companii. Angajații noștri au un rol important în menținerea capitalului de imagine al Loteriei Române.

Cultura noastră organizațională este una centrată pe responsabilitate, transparență și respect față de tradiție, dar și față de fiecare angajat. Ne propunem întotdeauna să facem o selecție care să răspundă nevoilor de reprezentare la nivelul fiecărei structuri.

Deși traversăm o perioadă sensibilă din punct de vedere economic, eforturile noastre se îndreaptă spre găsirea unor soluții care sa-i motiveze pe angajați. Contractul colectiv de muncă este cuprinzător la acest capitol. Pe lângă drepturile de bază, salariații sunt fidelizați atât în funcție de nevoile lor cât și în funcție de prioritățile companiei. Tichete de masă, prime de vacanță oferite sub formă de vouchere, bonusuri și prime oferite ocazional angajaților cu ocazia sărbătorilor de Paște, de Craciun, de Ziua Loteriei, Ziua copilului, Ziua femeii sau Ziua bărbatului, reprezintă doar câteva dintre acestea.

Formarea profesională este, la rândul ei, un alt instrument care sprijină angajatul pentru o bună evoluție profesională și nu numai. La acest capitol, având în vedere dinamica pieței jocurilor de noroc, formarea profesională trebuie să răspundă unor exigențe.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

IVA: Pentru Loteria Română, Jocul Responsabil nu este doar un concept, ci un principiu fundamental care ghidează activitatea companiei și o poziționează corect într-o piață reglementată strict. Misiunea noastră este de a promova un comportament echilibrat în rândul jucătorilor și de a contribui la conștientizarea riscurilor asociate, oferind în același timp suport și resurse adecvate.

În parteneriat cu Asociația Joc Responsabil, jucătorii au la dispoziție instrumente concrete de sprijin, precum TEL_VERDE Joc Responsabil și servicii de consiliere de specialitate. Aceste resurse sunt menite să îi ajute să păstreze un comportament echilibrat și să prevină jocul excesiv. Totodată, campania „Joc Responsabil – Alege Echilibrul” are ca obiectiv principal educarea publicului asupra importanței limitării timpului și banilor alocați jocurilor de noroc, consolidând mesajul de prevenție și responsabilitate.

În același registru se înscrie și parteneriatul dintre Loteria Română și Federația Română de Volei care a fost încheiat în anul 2024. Campania „Echipa Responsabilității” care continuă este o inițiativă ce pune accent pe responsabilitate, echilibru și educație în domeniul jocurilor de noroc, în strânsă legătură cu valorile sportului de performanță. Această campanie reflectă angajamentul comun al Loteriei Române și al Federației Române de Volei față de promovarea responsabilității, echilibrului și educației în domeniul jocurilor de noroc, inspirate din valorile sportului, care vin să sprijine inițiativele de responsabilitate socială și prevenție, cu scopul de a extinde impactul campaniilor și programelor educaționale.

Un alt element important este faptul că Loteria Română a obținut recertificarea European Lotteries pentru Joc Responsabil, un standard internațional ce confirmă implementarea celor mai bune practici din domeniu. Această certificare reprezintă o recunoaștere a eforturilor continue de a proteja jucătorii prin măsuri preventive, programe dedicate și un cadru de joc sigur. Este o dovadă că Loteria Română respectă și promovează cele mai ridicate standarde europene în materie de responsabilitate socială și protecția participanților.

Sănătatea reprezintă o prioritate pentru orice națiune. Loteria Română are o tradiție importantă în susținerea proiectelor de interes public național și în domeniul medical.

Salvarea de vieți omenești prin transplantul de organe nu ar fi posibilă fără solidaritatea, generozitatea și altruismul donatorilor și ale familiilor acestora. Loteria Română a încheiat la începutul anului un acord de parteneriat pentru a sprijini eforturile Agenției Naționale de Transplant privind informarea corectă și conștientizarea de către un număr cât mai mare dintre semenii noștri a importanței donării de organe, pentru salvarea altor vieți prin transplant, în condițiile în care, conform statisticilor, rata de acceptare a donării este insuficientă în țara noastră față de media europeană. Campania CADOUL VIEȚII reflectă din plin și interesul nostru pentru susținerea sănătății semenilor noștri.

Un alt pilon de responsabilitate socială îl reprezintă educația financiară. În semestrul al doilea din 2025, am demarat campanii educaționale menite să informeze și să conștientizeze publicul cu privire la managementul responsabil al banilor, riscurile asociate jocurilor de noroc și importanța unui comportament echilibrat. Aceste inițiative vor fi consolidate și extinse în anul următor.

Loteria Română a sponsorizat evenimentul care va avea loc în luna noiembrie la Cluj, conferința internațională Raising Awareness about Gambling in Romania and its Comorbidities towards Responsible Gambling. Evenimentul va aduce în România experți internaționali în domeniul jocurilor de noroc și al prevenției riscurilor asociate, marcând totodată prima conferință de acest gen desfășurată în țară din 2011 până în prezent. Această inițiativă face parte din eforturile de responsabilitate socială ale Loteriei, care urmăresc să crească gradul de conștientizare asupra efectelor jocurilor de noroc și să promoveze practici responsabile.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

IVA: Agenda publică la acest capitol este aproape aceeași pentru fiecare dintre domeniile la care ne raportăm. Actualul context economic, mai exact măsurile fiscale care se impun, ne obligă să fim atenți, prudenți totodată și să adaptăm activitatea companiei astfel încât să eliminăm orice risc și să continuăm să aducem o contribuție însemnată care să sprijine economia.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

IVA: Suntem optimiști. Întotdeauna perioadele grele ne-au obligat să găsim soluții.

La aniversarea celor 119 ani de activitate, Loteria Română a acumulat suficiente resurse din care se poate inspira și suntem receptivi la tot ce ne oferă tehnologia. Urmărim cu interes fenomenul AI ca deschizător de drumuri și în ceea ce privește industria jocurilor de noroc. Utilizarea acestor tehnologii va fi o condiție obligatorie în dezvoltarea proiectelor viitoare, precum proiectul de pariuri sportive și casino online.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

IVA: Datorită tradiției și încrederii de care ne bucurăm, Loteria Română este și va rămâne o companie solidă pe care românii și statul se pot baza.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII! este un slogan care reflectă o realitate și un adevăr în același timp, care nu pot fi contestate ci, dimpotrivă, ne mențin la standardul pe care l-am dobândit prin corectitudine, responsabilitate și profesionalism.

C: Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? Puteți da exemple concrete?

IVA: Orice conflict la granițe este de nedorit. România, în actulul context geopolitic, devine din ce în ce mai importantă.

Activitatea Loteriei Române se desfășoară normal și în această periodă, iar acest lucru este firesc pentru o companie care a traversat vremuri complicate de-a lungul existenței sale.