În cadrul celui mai nou episod al podcastului ”HAI Live cu Turcescu”, difuzat pe canalul de YouTube HAI România, cunoscutul jurnalist Robert Turcescu i-a avut alături pe Liviu Mihaiu și pe Dan Andronic.

Cei trei au discutat despre tot ce se întâmplă în prezent în România, podcastul fiind o încercare de a înțelege în cel fel de țară trăim.

Dan Andronic a explicat că nu este de mirare că lucrurile se întâmplă așa, precizând că, în România, există două realități paralele: una care înaintează și încearcă să impună anumite teme și cealaltă, a celor care se opun, care funcționează în propria lor realitate. El a spus că aceasta a fost situația din țară tot timpul și că nu-și amintește un moment în care lucrurile să fi arătat altfel.

Referindu-se la corupție, Dan Andronic a menționat că, potrivit primului discurs al lui Nicușor Dan, România este o țară coruptă, dar că, având exercițiul istoric de a analiza evenimentele în succesiunea lor, orice lucrare devine clară și evidentă.

Acesta a spus că o istorie cronologică a României arată cum lucrurile erau evidente și că, atunci când ești în mijlocul evenimentelor, cum se întâmplă acum, nu poți vedea clar contextul. Totodată, el a explicat că, din perspectiva timpului, adevărata imagine a situației devine mult mai limpede.

”Deci nu e de mirare că nu… știți cum e aici, până la urmă sunt două realități paralele. E realitatea lor, care merge înainte și încearcă să impună anumite teme, și e realitatea celorlalți, care se opun în realitatea lor. Așa a fost în România tot timpul. Eu nu știu să fi fost vreun moment în care lucrurile să fi arătat altfel. Iar partea asta cu corupția, pe care ne-a anunțat-o Nicușor din primul discurs – că România este o țară coruptă – adică, știți cum e, dacă ai exercițiul pe care l-am căpătat și eu, ăsta de istoric, de a privi puțin evenimentele în succesiunea lor, luându-le din spate, orice lucrare devine extrem de străvezie. Una dintre cele mai interesante cărți pe care le poți citi este o istorie cronologică a României și descoperi acolo cum lucrurile erau evidente. În momentul în care ești în ochiul uraganului, cum suntem noi acum, nu vezi marginile. Ai impresia că lucrurile arată într-un fel. O să vedeți că, cu perspectiva timpului, lucrurile se vor deveni extrem de străvezite. Deci, Nicușor ne-a anunțat că România este o țară coruptă, după care ne-a anunțat că face o unitate specială la SRI care se ocupă de marea corupție. Ca și când până acum SRI-ul nu s-ar fi ocupat, ceea ce este fals. Sunt convins că au dat informări și până acum, că n-au făcut nimic cu ele. E treaba lor. Dar ce o să facă de acum încolo? Nu știu. Înțeleg că îți faci o nouă unitate, că asta înseamnă resurse”, spune Dan Andronic.

Cunoscutul jurnalist a afirmat că România a fost dintotdeauna o țară tribală, explicând că principala problemă este lipsa de evoluție. El a subliniat că nu este vorba despre caracterul tribal al statului în sine, ci despre o mentalitate tribală, în care învingerea „tribului” advers presupunea anihilarea acestuia, menționând totodată că, din fericire, această abordare nu mai este valabilă astăzi.

”România a fost tot timpul o țară tribală. Problema țării este că nu a evoluat. Nu că ar fi o țară tribală în sine, ci mentalitatea este tribală. Tribul meu, dacă îl învinge pe tribul tău, trebuie să-ți ia scalpul. Slavă Domnului că nu mai este așa”, arată cunoscutul jurnalist.

Acesta a precizat că, după cum a spus întotdeauna, nu este vorba de o situație excepțională, ci de un proces normal. Problema ține de evoluție.

”Noi nu evoluăm. Rămânem, de fiecare dată, în aceeași stare. Uite că, de fiecare dată, se apasă aceleași butoane și se obține același răspuns. Asta ce înseamnă? O lipsă de evoluție.”

Dan Andronic a explicat că nu este vorba de o operațiune sofisticată: chiar dacă ar fi ceva complex, s-ar spune „Da, domnule, uite, am evoluat, au trebuit să facă asta”. Nu, de fiecare dată se apasă același buton și de fiecare dată se aprinde același beculeț.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.