Marți, în Piața Victoriei din București, aproximativ o mie de mineri și angajați ai Complexului Energetic Oltenia au protestat pentru a-și apăra locurile de muncă. Manifestanții au cerut Guvernului intervenția urgentă și renegocierea calendarului de închidere a capacităților pe cărbune. Evenimentul a degenerat în ciocniri cu jandarmii după ce unii protestatari au refuzat să părăsească zona autorizată.

În paralel cu protestul, premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanți ai sindicatelor C.E. Oltenia la Palatul Victoria, alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și președintele directoratului companiei, Dan Plaveti. Discuțiile s-au concentrat pe situația economică a companiei și pe nemulțumirile angajaților privind expirarea contractelor pe perioadă determinată în aprilie și mai 2026.

Sindicatele au cerut Guvernului reînnoirea contractelor pentru 1.476 de angajați care expiră în aprilie și pentru 317 care expiră în mai, sau, în lipsa acestei soluții, acordarea de drepturi salariale compensatorii.

„Potrivit acestui plan, reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată […] nu va fi posibilă, iar acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru salariații aflați în astfel de situații nu este prevăzută de legislația muncii”, precizează Executivul.

Premierul Bolojan a explicat că măsurile adoptate sunt dictate de angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene și de starea financiară dificilă a C.E. Oltenia.

„Personal, înțeleg situația socială, însă sunt corect cu dumneavoastră și cu oamenii pe care îi reprezentați și vă spun adevărul. În urmă cu câțiva ani, România și-a asumat niște angajamente în fața Comisiei Europene pentru care a încasat bani. Aceste angajamente și starea economică a C.E. Oltenia au condus la măsurile pe care le vedem acum, incluse în Planul de restructurare a companiei”, a afirmat premierul.

Guvernul a subliniat că reînnoirea contractelor și plata unor compensații nu este posibilă conform legislației muncii și a planului de reorganizare aprobat încă din 2020, care include reduceri de cheltuieli operaționale și reduceri de personal.

„În această conjunctură, a fost adoptat Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară care cuprinde măsuri de reducere a cheltuielilor, atât de natură operațională, cât și reduceri de personal”, se arată în comunicatul Guvernului.

Complexul Energetic Oltenia a înregistrat pierderi estimate la aproximativ un miliard de lei în 2025. Costurile cu achiziția certificatelor de emisii de CO₂ au depășit două miliarde de lei, reprezentând 38,5% din cheltuielile totale. Această presiune financiară a condus la adoptarea Planului de restructurare, considerat esențial pentru viabilitatea pe termen lung a companiei.

Nemulțumirea angajaților continuă, iar tensiunile sociale se mențin ridicate. Guvernul a reiterat că singura cale legală și viabilă pentru salvarea companiei este implementarea Planului de restructurare și decarbonizare, aprobat la nivel național și european.