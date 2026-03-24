”Miercuri, 25 martie 2026, este convocată Adunarea Creditorilor DSMa pentru aprobarea planului de reorganizare al societăţii Damen Shipyards Mangalia SA. Pentru ca planul să poată fi confirmat şi implementat, este esenţial ca Adunarea Creditorilor să aprobe acest plan. În caz contrar, şantierul ar fi expus riscului falimentului”, a declarat, marţi, preşedintele Sindicatului Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă.

”Menţinerea şantierului în funcţiune creează şanse reale de recuperare a creanţelor. De acest vot depinde viitorul şantierului şi păstrarea locurilor de muncă. Nu analizaţi decizia doar din perspectiva recuperării creanţelor. Luaţi în calcul şi impactul asupra salariaţilor. Sunt mii de familii care depind de acest loc de muncă.Falimentul nu este o soluţie. Puneţi capăt acestei situaţii de criză prelungită care durează de aproape doi ani. Redaţi angajaţilor actuali şi generaţiilor viitoare şansa de a lucra în acest şantier. Decideţi prin vot, nu prin absenţă”, a transmis liderul Sindicatului Liber Navalistul.

Angajații șantierului naval din Mangalia au continuat protestele în ultimele zile, nemulțumiți că nu și-au primit salariile de mai bine de trei luni. Potrivit liderului sindical Laurențiu Gobeajă, situația este una gravă, mulți dintre salariați confruntându-se cu dificultăți majore, neavând bani nici pentru alimente, nici pentru plata facturilor.